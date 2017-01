Moana: una corriente fresca renueva a las heroínas de Disney

"Moana: un mar de aventuras", la más nueva película de animación de Disney que se estrenará el jueves en la Argentina, presenta exitosamente viejas fórmulas infalibles probadas a través del tiempo y una innovadora heroína más realista, alejada de las diademas de princesas y el romance como meta de la existencia femenina.



Con dirección de Ron Clements y John Musker, responsables de otros clásicos de Disney como "Aladdín", "La sirenita", "Hércules" y "La princesa y el sapo", "Moana" narra la historia de una adolescente de las islas polinesias que toma la decisión de aventurarse sola en los peligros del Océano Pacífico en busca de un semidiós que la ayude a revertir una maldición que pone en peligro al mundo.



La cinta llega a la Argentina con el precedente de dos nominaciones a los La cinta llega a la Argentina con el precedente de dos nominaciones a los Globos de Oro (aún pendiente el anuncio de las candidatas al Oscar), con casi 500 millones de dólares recaudados en todo el mundo y con una polémica por el título, que en Italia se cambió por "Oceanía" y el de la protagonista por Vaiana, ya que Moana era también el nombre de una famosa actriz porno de ese país y se temía que los chicos dieran con la equivocada al navegar en Internet.



"Moana" tiene todas las marcas registradas del género que Disney tan bien ha explotado por décadas: es visualmente atractiva -con una impecable animación por computadora y escenarios de colores tan vívidos que el espectador quisiera habitar-, tiene canciones pegadizas, un ritmo ameno, una protagonista que sigue el mantra ve-de-frente-por-tus-sueños y, por supuesto, un animal como compañero de aventuras.



Sin embargo, propone un punto de inflexión con respecto a las históricas con protagonistas femeninas: Moana no tiene cuerpo de Barbie, no es una princesa -sobre eso incluso hay un gag muy divertido durante el filme- y no tiene un interés romántico cuya realización la constituya como mujer.



"No queríamos que se preocupara por un romance, queríamos que fuera un héroe de acción", dijo en conversación con la agencia Télam el guionista de la película, Jared Bush, también escritor y codirector de "Zootopia", quien agregó que esperaba que "Moana" contribuya al "empoderamiento femenino".



-¿Cómo fue el proceso de investigación para la película?

-Tuve mucha suerte. Estábamos grabando en Hawaii y tuve la oportunidad de ir en las canoas de navegación marítima con la Sociedad de Navegación Polinesia, que es un grupo de marineros y navegantes asombrosos que realmente nos ayudaron en el proceso de hacer la película. Como me uní un poco después al proceso, no estuve en los viajes más largos que se hicieron a Moorea, Fiji, Tonga. Pero como el equipo había hecho una gran relación con los expertos de allí, pude apoyarme en ellos y fueron realmente muy colaborativos.



-¿Con qué se encontró en su cultura polinesia?

-Bueno, me encontré con una comunidad hermosa y extremadamente acogedora. Estábamos muy emocionados por poder contar sus historias. Había mucho orgullo en la cultura, en todas las culturas en realidad, de todas las islas, de tal forma que nos inspiraron y esperamos que nuestra audiencia también se sienta inspirada por ellos.



-¿Es cierto que la historia está parcialmente basada en eventos reales?

-Sí, es cierto. Cuando Ron Clements y John Musker estaban en el comienzo del desarrollo de la historia fueron a la historia verdadera de la región. 3.000 años atrás, los pueblos de las islas del Pacífico eran los navegantes más grandiosos que el mundo había visto y por alguna razón sus viajes pararon por mil años, nadie sabe por qué. Después de esos mil años empezaron de nuevo y pensaron "¿no sería interesante si de esto se tratara esta película? ¿De por qué pararon y que esa persona que hizo que comenzaran de nuevo sea un navegante especial, un 'buscador de olas' especial?".



-Y esa persona especial es Moana, una mujer.

-Creo que desde un comienzo Ron y John sentían que tener un personaje femenino fuerte protagonizando la historia sería algo genial para el empoderamiento femenino en el mundo. Pero, aún más importante, queríamos hacer algo que Disney nunca había hecho con una heroína. Queríamos que fuera allí afuera y salvara al mundo, no queríamos que se preocupara por un romance. Queríamos que fuera un héroe de acción; empática y compasiva, pero al mismo tiempo ruda. Que va más lejos y hace cosas que todos quisiéramos hacer.



-¿Creés que el público espera y de alguna manera pide esa clase de heroína más fuerte?

-Creo que siempre está bueno desafiar al público, y que ha habido esta gran evolución en las heroínas de Disney. Desde "Enredados" (2010) a "Frozen" (2013) y ahora a "Moana" hay un nuevo enfoque sobre el concepto de heroína de Disney que queríamos continuar haciendo. Sabíamos que Moana tenía que estar conectada con el pasado pero mirando al futuro, que tenía que tener habilidades. Que fuera realmente buena en el agua pero al mismo tiempo a veces se equivoca, está aprendiendo y tratando de mejorar. Creo que esa es una historia universal con la que cualquiera en la platea, hombre o mujer, puede relacionarse.



-Algo que también la diferencia de otras heroínas es que su físico no es el de una modelo.

-Sí, hubo una búsqueda de que nuestros héroes se sintieran más como personas reales. Creo que especialmente Moana es extremadamente activa, tiene 16 años y teníamos que hacer que se viera como que realmente puede hacer todas las cosas que hace, pero la audiencia quiere que se sienta que es como uno.



-La película tiene también un fuerte mensaje sobre el medio ambiente y las acciones del hombre ¿era esa una preocupación de las culturas polinesias?

Totalmente, la cuestión ambiental está entre las principales preocupaciones en las islas del Pacífico. Muchas de las islas de la Polinesia están obviamente a la altura del mar y como está la cuestión del cambio climático eso los afecta directamente, con la subida del nivel del mar ellos son los primeros en ser perjudicados.



-¿Esperan que la película pueda ayudar a concientizar sobre el tema?

-Eso espero. La idea de que tenemos que estar en equilibrio con el medio ambiente es muy importante. La belleza de estas islas es porque realmente están en armonía con la naturaleza y cuando estas cosas se salen de balance, ya sea ahí o en cualquier parte del mundo puede afectar realmente a las personas de forma negativa. Me encantaría que la gente saliera de la sala con una perspectiva diferente sobre el tema.



-"Moana" no sería una película de Disney si la heroína no tuviera un compañero animal, ¿por qué eligieron que fuera un gallo?

-Cuando John y Ron estaban investigando para la película vieron que allá había cerdos y gallinas por todas partes, y querían que estuvieran representados. Acerca de por qué Moana sale en el viaje con este gallo es porque queríamos que le resultara más difícil. Heihei es tonto y se mete en todo tipo de problemas. Para Moana lo más fácil sería cocinar a ese pollo o tirarlo por la borda, pero ella lo va a proteger y asegurarse de que esté bien y sobreviva al viaje.



-¿Cómo fue el proceso de casting para las voces?

-Usualmente lo que pasa es que tenés una idea aproximada de lo que son los personajes, en términos de personalidad y de la forma en la que hablan. Ahora, cuando el actor es efectivamente elegido es cuando algo especial y único ocurre. Lo que uno trata de hacer es fundir al actor y al personaje, de manera que resulte algo entre medio de los dos, que sea algo que sólo ese actor puede representar; es algo un poco más único que actuar. Fue un proceso largo de idas y vueltas en el que Auli'i (Cravalho, que representa a Moana) y Dwayne ("La Roca" Johnson, que personifica al semidios Maui) pasaron mucho tiempo trabajando para que los personajes fueran reales y que la dinámica y la química entre ellos fuera la mejor posible.