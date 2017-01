Para Triaca, "el gobierno anterior no resolvía los problemas de los trabajadores"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, consideró que "el gobierno anterior no resolvía los problemas de los trabajadores".



"Devolverle la plata a los trabajadores para que tengan una mejor salud, amortiguar tanto el costo de la inflación en relación a la actualización que se generaba con el impuesto a las Ganancias..., eran todas cosas que no se habían hecho en Gobiernos anteriores y nosotros en un año lo hemos podido resolver", señaló Triaca.



En declaraciones a un matutino porteño, el ministro afirmó que "había reclamos de muchos años de los distintos sectores al Gobierno que se fue y antes también, como el tema de Ganancias, el tema de la deuda de las obras sociales, la negociación paritaria".



"Todos esos temas los abordamos y los hemos abordado desde mesas donde nos planteamos, con mucha crudeza y certeza lo que estábamos haciendo, entendiendo que decirnos la verdad era la forma de reconstruir esa confianza, y así fue", sostuvo.



En ese contexto, advirtió que "más allá de los enormes consensos que hemos abordado este año todavía tenemos ese desafío de romper la inercia de generación de empleo, de la formalización, y demás".



"Así que ellos (los sindicalistas) saben que esa va a ser mi agenda de trabajo y me respetan. Tenemos con muchos de ellos cariño, pero más allá de todo eso tenemos que trabajar en una agenda que se nos impone que es una realidad de uno de cada tres argentinos en la pobreza", dijo.