La producción de las pymes creció 3,6% interanual en agosto

El índice de producción mensual de las pequeñas y medianas empresas (pymes) creció 3,6% interanual en agosto, un progreso que se da por segundo mes consecutivo, mientras que el porcentaje de empresas en baja se redujo al 28,8%, anunció hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



"La mejora en la demanda interna y el repunte en sectores como el agro, la construcción y la industria automotriz están traccionando sobre el resto de la economía", sostuvo el presidente de CAME, Fabián Tarrío, al referirse a las cifras.



Según CAME, el progreso evidenciado en julio y agosto, luego de 21 meses consecutivos en baja, permitió que el 64% de los empresarios finalizaran agosto con ganancias.



Como dato positivo, sólo el 28,8% de las empresas tuvieron descensos anuales, registrándose la menor proporción de firmas en baja en los últimos dos años.



Por su parte, el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) alcanzó un valor de 86,2 puntos en el mes y, frente a julio, el aumento mensual fue de 10,3%.



El crecimiento de la producción alcanzó al 48,8% de las industrias y otro 22,4% se mantuvo sin cambios en la comparación anual.



De los 11 sectores relevados por CAME, hubo dos con evolución de más del 10% en la comparación anual: Material de Transporte, con un incremento del 12,3% y Productos de metal, maquinaria y equipos, que llegó al 11,1%.



Con crecimiento de un dígito porcentual se ubicaron Productos eléctrico-mecánicos e informática, 7,9%; Calzado y marroquinería, 5,8%; Productos químicos, 3,6%; Maderas y Muebles, 2,7%; Alimentos y bebidas, 2,1%; Productos textiles y prendas de vestir, 1,8%, Papel, cartón, edición e impresión, 0,5%.

En cambio, siguieron bajando los sectores Productos de caucho y plástico (-4,2%) y Minerales no metálicos (-2,2%).



Sobre el plan de inversiones de las Pymes, la entidad indicó que "el 56% no tiene planes", mientras que un 32% "planeaba realizar nuevas" y otro 10% dijo "estarlo evaluando".



CAME consideró que "hay que tener en cuenta que la mejora todavía es muy baja frente a la magnitud que tuvieron los derrumbes registrados en los últimos dos años" y que, en líneas generales, "la situación progresa no sólo lentamente sino erráticamente, pero abre un panorama positivo hacia adelante".



Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada entre 250 industrias pymes, un sector que acumula una caída de 1,4% en los primeros ocho meses del 2017.