La actriz dio un fuerte mensaje sobre la importancia y su lucha para la lactancia materna: "Si supieran todo lo que hicimos para estimular la lactancia y hoy estar así de relajadas", expresó la mujer de Gonzalo Heredia .

"Les comparto esta foto para contarles un poco mi experiencia sobre dar la teta, ya que no fue fácil", comenzó relatando la rubia.

"Con Eloy, no pude hacerlo más de un mes , y con Alfonsina quería lograrlo! Y aquí me ves, entendiendo que uno puede hacer lo que pueda, hasta donde pueda, teniendo un entorno que nos ayude y apoye nuestras decisiones. No fue fácil, no lo sigue siendo, si supieran todoooo lo que hicimos para estimular la lactancia y hoy estar así de relajadas", explicó.





La experiencia de vida que contó Gandini y que sirve como mensaje hacia todas las mamás. Bien fuerte.