Fuerte denuncia pública contra María Laura Santillán

Por Luciano López L.

2) Este dato no tendría ninguna relevancia si no fuera por algo desagradable que sucedió.

Después de este fuerte descargo en las redes sociales, este medio se comunicó en exclusiva con Mariana Moyano quien amplió su denuncia pública contra María Laura Santillán.





"Me parece una locura que alguien llegue como patrón de estancia. So se pide así. no tiene ninguna explicación profesional. no se la encuentro. Justo las personas operadoras y locutoras que estaban son profesionales de primer nivel, no hay explicación posible. Desde la radio no pueden permitir que pase algo así", argumentó Moyano.





"Esto empezó a mediados de febrero cuando llegó María Laura con la programación nueva. No la conozco, no tengo nada personal contra ella, pero después la ves sacarse foto con el cartel de #NiUnaMenos y cuando llegas acá pedís que saquen a la locutora y operadora por ser mujeres. Es un medio público y no podes vulnerar los derechos de los trabajadores. Es un machismo que hay que denunciarlo. Espero que las autoridades de la radio den marcha atrás a esto y que ella revea y modifique su pedido".