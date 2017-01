Mike Amigorena: "Extrañaba la tele"

"Queremos que el espectador se vaya a dormir todas las noches con una sonrisa", dice Mike Amigorena desde Buenos Aires, mientras en Mendoza se está acabando el horario de la siesta, esa que tanto disfruta cuando él se instala en su provincia natal.



"La última vez que fui fue para Navidad, a ver a mi familia y amigos. Estoy en constante contacto con Mendoza. Me gusta salir a caminar por la Peatonal, tomarme un goteado y comerme mi tortita raspada, que son un clásico para mí. También me gusta comerme un lomito en Don Claudio", agrega el actor de 44 años, que es oriundo de Maipú y sigue solterísimo.



Justamente, dice que también visita su departamento seguido y agrega: "A Mendoza la veo cada vez más linda, está mucho más abierta al turismo, sobre todo a la gente del interior del país. Mendoza es un destino obligado de nuestra Argentina. Me da mucho orgullo nombrarla y ser de ahí".



El martes el galán local volverá a la pantalla chica en la comedia romántica Quiero vivir a tu lado, que se verá por El Siete Mendoza, cerca de las 22.30, al término de Esposa joven.



Producida por Pol-ka, la tira está protagonizada por Amigorena y lo acompaña un gran elenco: Paola Krum, Florencia Peña, Alberto Ajaka, Muriel Santa Ana y Gabriela Toscano, entre otros.



"Extrañaba la tele, pero no extrañaba el desgaste y el ritmo que te exige; como soy el protagonista tengo que ser el primero en llegar y el último en irme", le dice por teléfono a Diario UNO.



Las grabaciones de Quiero vivir a tu lado se llevaron a cabo en dos unidades en simultáneo. Las escenas exteriores se realizan en locaciones ubicadas en Victoria, Pilar, Ezeiza y San Fernando, de Buenos Aires, mientras que las de interiores, en los decorados montados en los Estudios Baires, en Don Torcuato.



También forman parte del elenco Mario Pasik, Betiana Blum, Carlos Belloso, Mauricio Dayub, Jimena Barón, Lizy Tagliani, Darío Barassi, Julián Serrano y Manuela Viale.



Los libros son de Leandro Calderone y Carolina Aguirre, mientras que la dirección corre por cuenta de la dupla Daniel Barone y Gustavo Luppi.



Dos amores

Con un tipo de relato innovador para la pantalla chica, esta nueva ficción cuenta la historia de dos matrimonios vecinos.



Los hombres, Tomás (Amigorena) y Alfred (Ajaka) son amigos desde la adolescencia. Sus respectivas esposas, Natalia (Peña) y Verónica (Krum) son súper compinches. Y sus hijos prácticamente se han criado juntos, casi como hermanos.



Sus familias –en particular Marcela (Santa Ana) hermana de Tomás– empleados, jefes y amigos –entre las que se destaca Susan (Toscano), íntima de Natalia– se conocen todos entre sí.



Estas familias lo han compartido todo, desde vacaciones y festejos hasta sus casas, ya que ambos matrimonios viven en hogares contiguos desde hace veinticinco años.



Sin embargo, estas vidas tranquilas y rutinarias, que aparentan total felicidad, se verán sacudidas por una noticia que traerá al presente un romance del pasado, un amor contenido hasta hoy.



Habiendo dicho esto, dialogamos con Amigorena para conocer más sobre esta nueva producción que promete sacudir la tele del verano.



–¿Cómo es tu personaje, Tomás?

–Es un ex tenista, que lo tuvo todo. No se parece a ningún personaje que haya hecho antes. Deja de jugar al tenis porque sufrió una lesión, pero en realidad nunca tuvo intenciones de dedicarse a eso, sino que bajo el ala de su padre, siguió el mandato familiar. Por eso, gracias a una serie de eventos que se desencadenan, la novela está apuntada a que la gente haga lo que tiene ganas de hacer, lo que quiere y que no se rija por mandatos o lo que te piden tus padres o te exige la sociedad.



–¿Y cuál es el punto de quiebre para que Tomás se libere?

–Él está justo en un punto en el que se da cuenta de que no hizo lo que tenía ganas de hacer. Es entonces, cuando entra el personaje de Paola Krum, que se llama Verónica. Ellos, hace muchos años, no hicieron lo que tenían ganas de hacer.



–¿Entonces cómo va a ser tu vínculo con el personaje de Krum?

–Justamente, a través de algo que le pasa, es ella quien se activa y lo termina activando a mi personaje para que hagan lo que sienten que siempre quisieron hacer: estar juntos. Esa es la trama.



–¿Y con Flor Peña?

–Ella interpreta a mi esposa de toda la vida. En el momento en el que se casaron, ella era una top model. Justamente, él se casó rigiéndose por lo que todos querían y no lo que él quería.



–¿Cómo es el trabajo con los directores Daniel Barone y Gustavo Luppi?

–Daniel hizo la primera etapa y ahora estamos trabajando con Luppi. Son estilos muy diferentes, pero con ambos se trabaja muy bien. En cuanto al trabajo diario, es importante destacar que cuando no hay entendimiento con tus compañeros y no te reís, es imposible que eso después no traspase la pantalla. Una tira necesita una energía cautivante y lo que hemos mostrado todos en nuestras redes sociales no es más que el reflejo de lo que pasa en los estudios. Nos llevamos muy bien y nos divertimos muchísimo.



–Después de hacer música, cine y teatro, ¿qué extrañabas y qué no extrañabas de estar en la pantalla chica?

–Extrañaba hacer tele, pero me gusta desaparecer para luego aparecer, porque es muy sacrificado estar durante diez horas grabando. La cabeza te pide un descanso y el público también. Vengo con muchas ganas, con mucha fuerza y volver a Pol-Ka me tiene feliz porque la gente es hermosa. Por otro lado, lo que menos me gusta es la constancia que hay que dedicarle. Soy el primero en llegar y el último en irme porque soy el protagonista, entonces eso requiere de una dedicación que, con el paso del tiempo, te desgasta.



–¿Qué opinás de la tele argentina actual? ¿Ves televisión?

–Veo mucha televisión, lo que pasa es que no sigo ninguna serie, por ejemplo. Me gustan los programas argentinos, como Bendita e Infama. Esos son mis programas de cabecera, pero ahora no los puedo ver porque llego a casa justo cuando están por terminar. Lo que sí, me gustan mucho los documentales de Netflix. Sinceramente, no veo películas ni series, me gusta más la realidad que la ficción. Disfruto de aprender, ahora estoy tomando clases de piano y no hago nada más, porque hacer nada es lo que más disfruto en el mundo, pero para eso, tenés que trabajar mucho, como estoy haciendo ahora.



–¿Qué se sabe de tu película "Mario on Tour"? ¿La veremos pronto?

–Se presentó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde se vieron unos minutos de adelanto. Creo que en junio o agosto se va a estrenar. Se rodó en todo el Partido de la Costa, tiene mucha música, profundidad y es mi primer protagónico en cine. Es una película preciosa.



–¿Cómo estás en el amor?

–¡Estoy bárbaro! Tengo novias (risas). No, mentira. No tengo novias, tengo chicas que me dan cariño, pero no son novias. Estoy muy tranquilo y me estoy dedicando pura y exclusivamente al trabajo. Estoy muy entretenido y satisfecho, además la tele es un trabajo al que tenés que darle todo tu tiempo. Tendrá que esperar el corazón y aguantarse con los mimos que le hago llegar.