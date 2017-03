Si las mujeres paran, se detiene el mundo. Si las mujeres paran, tiembla la Tierra. Ambos avisos están difundiéndose para convocar al #8M, el Paro Internacional de Mujeres. De cualquier modo, el mensaje está claro y es que hoy no será un día como cualquier otro. Es que en su día, las mujeres se pronunciarán reclamando por el cumplimiento de sus derechos y por la igualdad de condiciones para trabajar. También por el reconocimiento y redistribución del trabajo doméstico, y las tareas de cuidado y contra las múltiples formas de violencia que sufren a diario.





La mayoría de los departamentos de la Provincia harán lo mismo, desde sus principales calles y plazas.

Considerando que sólo algunos organismos dieron lugar al paro de jornada completa, hay alternativas de lucha para aquellas que no puedan dejar de asistir a sus lugares de trabajo.

"La invitación es a que todas las mujeres podamos parar, de la forma en que podamos, ya sea en nuestros trabajos productivos –toda la jornada, una hora, realizando una asamblea, poniendo un cartel–, como domésticos y de cuidado, como no ir al supermercado, no encargarnos ese día de tareas del hogar o charlando sobre el paro con vecinas, amigas", comentó Natalia Encinas, una de las integrantes de la red PAR de la Asamblea de Mujeres Mendoza, que ha nucleado a una diversidad de organizaciones feministas, políticas y sindicales.

También se sugiere hacer notorio el reclamo a través de la vestimenta, usando prendas de color violeta o pulseras negras y replicar para la "Hora M" de Argentina (las 12) el "ruidazo" que se ha sugerido y que puede hacerse, por ejemplo, con las llaves.

Nombres propios

Desde distintos sectores se han acoplado de algún modo a la propuesta que, en la Provincia, tendrá también reclamos con nombres propios: por la aparición con vida de Gisella, Johana y Soledad o la reincorporación a las aulas de la docente Paola Vignoni.





Desde las 18 en el nudo vial, hacia la Legislatura, donde harán un festival con murgas, músicas y cantoras.



Hora M

En Argentina será a las 12 horas.





Otras consignas:

- Usar una prenda violeta o una pulsera del mismo color o negra.





- Parar con la tarea doméstica, hasta dejar de ir al supermercado.





- Reunirse a la hora M (12) para conversar con los compañeros de trabajo sobre las desigualdades que afectan a las mujeres, luego de un "ruidazo" que puede hacerse con las llaves.



- Salir a la calle, donde estén, a la hora de la manifestación programada en Mendoza (las 18), si no se puede asistir a la marcha.





Las mujeres en Mendoza paran porque:

- El capital y su versión más salvaje neoliberal explota las economías informales, precarias e intermitentes.



- Cobran menos que los varones y que la brecha salarial llega al 27%.



-No se reconoce que las tareas domésticas y de cuidado son trabajo que no se remunera.



- Las violencias económicas aumentan su vulnerabilidad frente a la violencia machista, cuyo extremo son los - Las violencias económicas aumentan su vulnerabilidad frente a la violencia machista, cuyo extremo son los femicidios



- Muere una mujer cada 18 horas en la Argentina.



- No se ha implementado de la Ley 26.485 de erradicación de la violencia de género.





- Debe haber más presupuesto para las áreas provinciales y municipales y políticas públicas que resuelvan el flagelo de la violencia machista.





- Exigen la implementación del aborto no punible.





- Quieren educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar.





- Dicen no a las redes de trata.





- Piden cupo laboral trans.



¿Qué persigue el #8M?

Que se reconozca el trabajo doméstico, que no es remunerado y está invisibilizado y que muchas veces adopta el lugar de servidumbre; la sociabilización de las tareas domésticas; que se garanticen las guarderías, hay una ley de contrato de trabajo que figura el derecho y no ha sido reglamentada; la extensión de las licencias por maternidad y paternidad; la licencia por el día femenino, que pocos sindicatos lo tienen.





¿A quiénes involucra?

A todos los sectores, en momentos de ajuste, de desprestigio, por ejemplo, al gremio docente que, en su mayoría, son mujeres. El reclamo del salario mínimo igual al costo de la canasta familiar es vital para que en esta situación de emergencia sea una herramienta para que pueda independizarse la mujer de la pareja que la golpea. Estamos en contra del aumento de la edad jubilatoria, y hay un planteo para que tengamos reconocimiento y lugar en la decisión de las políticas públicas.





¿Cuál es la situación de Mendoza?

No se ha destinado un presupuesto específico o suficiente para las casas refugio. Queremos que Cornejo reconozca la emergencia en violencia de género, que se creen fiscalías de violencia de género en cada departamento. Esto no se resuelve con una sola fiscalía, donde los empleados son pocos y no están a tono con la problemática. Este Gobierno puso en la corte a Valerio, con sobrados pronunciamientos en contra y fueron a fondo con esta decisión. Es un Gobierno con funcionarios denunciados por violencia de género. Entonces se ve una doble vara tanto de la Justicia, como del Gobierno, para hablar de violencia de género o no.



Laura Montero





¿Qué propuestas tiene para el #8M? Desde el año pasado decidimos no sólo celebrar el Día de la Mujer, sino trazar una agenda anual con debates, hicimos la "I Asamblea por la equidad" y trazamos como ejes la violencia, la equidad laboral y de representación. Este año en la II Asamblea, para la que hay más de 70 inscriptos y que será transversal, buscamos que, en vez de que las propuestas surjan de nosotros, que sea a micrófono abierto. Después habrá un equipo destinado a un análisis de diagnóstico para armar una agenda y priorizar en qué trabajar.

¿Cuáles son las prioridades de lucha para las mujeres? Los tres ejes que propusimos este año son igualmente importantes: la transformación cultural hacia la equidad, la equidad laboral y la de representación. Hay que resignificar los roles, buscando las paridades en distintos ámbitos, rompiendo con los patrones culturales para adecuarlos a las demandas de hoy, pero también promoviendo la complementación y cooperación entre los hombres y las mujeres.

¿Participará de la marcha propuesta para Mendoza? La Asamblea por la Equidad será larga por la cantidad de oradores, pero buscaremos que termine antes de las 18 para que los que participen puedan ir. Yo he decidido no ir a la marcha y lo que vamos a hacer es sacarnos una foto con las legisladoras en adhesión. Mi idea es trabajar proactivamente desde otros espacios, como la Asamblea.



Los tres ejes que propusimos este año son igualmente importantes: la transformación cultural hacia la equidad, la equidad laboral y la de representación. Hay que resignificar los roles, buscando las paridades en distintos ámbitos, rompiendo con los patrones culturales para adecuarlos a las demandas de hoy, pero también promoviendo la complementación y cooperación entre los hombres y las mujeres.

¿Participará de la marcha propuesta para Mendoza? La Asamblea por la Equidad será larga por la cantidad de oradores, pero buscaremos que termine antes de las 18 para que los que participen puedan ir. Yo he decidido no ir a la marcha y lo que vamos a hacer es sacarnos una foto con las legisladoras en adhesión. Mi idea es trabajar proactivamente desde otros espacios, como la Asamblea. Vicegobernadora de la provincia

El Consejo Superior de la UNCuyo es uno de ellos, ya que decretó asueto desde las 17, aduciendo la necesidad de seguir trabajando para revertir estereotipos y patrones de machismo y discriminación. Pero, además, organizó distintas actividades para todo marzo como una radio abierta, una charla a cargo de la periodista y militante feminista Marta Dillon, conciertos, muestras fotográficas y la realización de murales, entre otras propuestas.Diputada nacional por el FIT y secretaria adjunta de la CTA Autónoma