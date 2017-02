Combate a El domingo pasado, Laurita Fernández entrevistó en Federico Bal , quien desde Villa Carlos Paz la sorprendió con una propuesta.





"Para el Día de los enamorados me gustaría ir a tomar algo con una persona, pero está demasiado lejos, en Capital Federal. ¿Alguna vez te gustaría tomar algo conmigo solo? ¿Cuándo? No te pongas colorada. Este lunes no, el que viene vamos a tomar algo", le dijo el actor. Y agregó: "¿Podemos cortar con esta farsa? ¿Cuántas veces te dije que me gustás?"





"Fue como un '¿por qué no?' Ella es una mujer hermosa, yo la respeto y la quiero, banco sus tiempos como nadie. Ahora estamos un poco más relajados, sin tanta exposición como en el Bailando, así que en algún momento compartiremos una cena, una salida", sostuvo en diálogo con Por si las moscas, programa que se emite por La Once Diez.





"Laura se hace un poco la difícil, pero está bueno. Lo fácil no tiene el mismo encanto. Hoy hablé con ella pero no la saludé por el Día de los enamorados", señaló.





Al ser consultado acerca de las posibilidades de que terminen en una relación, contestó: "Nos queremos mucho y hay muy buena onda".