Cómo una docena de limones ayudó a una mujer a saber que tenía cáncer de mama

Con el objetivo de ayudar a otras mujeres a detectar a tiempo el cáncer de mama, la estadounidense Erin Smith Chieze compartió a través de Facebook una imagen que le ayudó a ella misma a saber que padecía esta enfermedad y a tratarse, por lo que se siente gratamente agradecida, informa CTV News.

La publicación de Chieze muestra una caja de huevos con una docena de limones con diferentes formas que representan los distintos estados en los que se manifiesta el cáncer en las primeras etapas de su desarrollo en los senos femeninos. La publicación de la mujer se hizo rápidamente viral y ya ha recibido muchos más comentarios y ha sido más veces compartida en la red social -38.500 veces- que la imagen original, que fue creada por la fundación Worldwide Breast Cancer en el marco de la campaña contra el cáncer 'Conozca sus limones'.

En el comentario de su publicación, Chieze explica que, curiosamente, descubrió la imagen de los limones a través de un juego en Facebook para replantearse su estado de salud. Afortunadamente, pudo tratarse a tiempo y superar esta enfermedad que puede ser mortal si no es detectada a tiempo.

"Deberíamos intercambiar información real, no jugar con tiernos corazoncitos. Si casualmente no hubiese visto la imagen con información verídica no hubiera sabido lo que me pasaba", afirma Chieze. "Dejen de jugar y empiecen a ayudar de verdad a la gente", sentencia.





