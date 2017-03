Eva de Dominici aprovecha su lado más sexy

Luego de su exitoso papel de villana en Los ricos no piden permiso, Eva de Dominici (21) se alojó en Punta del Este junto a su mamá y hermana para disfrutar de un merecido descanso.





Mientras palpita el estreno de La fragilidad de los cuerpos, el unitario de Pol-ka en el que comparte pantalla con Juan Gil Navarro y Germán Palacios, la creciente actriz habló con la revista Caras.





Según contó, todo lo que reluce no es oro, y aunque su 2016 pareció impecable no fue tan así: "No fue todo color de rosas. Así como me pasaron cosas muy lindas a nivel profesional, también pasaron cosas muy tristes a nivel personal. Por suerte estoy acompañada y tengo un apoyo muy grande". Afortunadamente lo que no mata fortalece, y Eva aseguró que hoy es muy feliz porque aprendió a salir de su zona de confort. Go girl!





Imposible de esquivar el tema, el semanario le consultó por su bombón-novio Joaquín Furriel (42): "Sueño con formar una familia. Mi mayor deseo es ser madre y darle a mi hijo todo lo que me dieron a mi". Pese a que Joaquín le lleva 21 años, Eva se apoya en su propio juicio: "No soy de consultarle nada que tenga que ver con mi carrera. Soy muy independiente con las decisiones que tomo porque confío mucho en mi criterio y se lo que quiero hacer".





Por último también se refirió a su remarcable feminidad: "Soy muy femenina y me encanta estar todo el tiempo arreglada. Estoy muy pendiente de mi imagen. La sensualidad es parte de ser mujer y a mi me divierte jugar con eso. En el amor apelo a mi costado más sexy. Estoy conforme conmigo y me da seguridad a la hora de seducir. No pretendo ser perfecta ni mucho menos".