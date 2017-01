Se estrena en los cines La La Land, la favorita de los Oscar

Bogart y Bacall. Tracy y Hepburn. Stone y Gosling. El encantador musical La La Land lo cementa: Emma Stone y Ryan Gosling han ingresado a las filas de las grandes parejas del cine.





Este filme de Damien Chazelle, da vida a dos jóvenes que tratan de alcanzar sus sueños en Los Ángeles. Stone hace de una actriz, Gosling de un pianista de jazz. Ambos cantan, bailan y corretean cual Cary Grant y Katharine Hepburn.





La La Land, una resurrección de los alegres musicales de los años '30 en las calles contemporáneas de Los Ángeles, es un apasionado argumento para el cine: en una era que ha tenido dificultades para producir luminarias como las de antaño, Stone y Gosling son la mejor respuesta. Son nuestra versión de Fred Astaire y Ginger Rogers, quizás no tan ligeros de pies (¿quién puede serlo?), pero muy naturales y graciosos.





¿Qué tan lejos están dispuestos a llevar su química en la pantalla? "¿Crees que la gente nos permita volver a hacer algo juntos?", le preguntó Stone a su compañero durante una entrevista conjunta. "No creo que nos dejen", respondió.





Stone y Gosling se sentaron para reflexionar sobre por qué trabajan tan bien juntos, sus propios tortuosos caminos al éxito en Hollywood y qué tan profundo es su amor por el cine.





–¿Dudó alguno de ustedes sobre volver a trabajar juntos?

Stone: –Ese fue un aspecto emocionante, que era nuestra tercera cinta juntos. Los personajes al final también tienen cinco años conociéndose y pienso que probablemente ese es el tiempo que nos conocíamos a ese punto. Es agradable no tener que buscar eso cuando la historia depende tanto de la conexión entre ambos.





–¿Sintieron una conexión inmediata cuando hicieron su primera película?

Gosling:–Nos han pedido mucho que improvisemos en las películas que hemos hecho juntos. Creo que incluso en nuestra primera audición nos pidieron que improvisáramos. Eso conecta a los actores de un modo que no se logra tan sólo recitando diálogos.





–La cinta muestra algunas audiciones devastadoras. ¿Les resultaron familiares?

Stone: –La primera audición está inspirada en una historia de Ryan.

Gosling: –Sí, una vez que tenía que llorar y la mujer tomó una llamada en el medio y entonces sólo me dijo que continuara, "sigue donde quedaste". Es parte de lo maravilloso que fue hacer esta película, que Damien nos alentó a imprimirles nuestras propias experiencias a estos personajes.





–¿Cómo se sienten siendo parte de una película como La La Land en momentos en muchos consideran que la TV está opacando al cine?

Stone: –No pienso que el cine sea menos que la TV ahora, pero sí hay algunos personajes increíbles en la TV, así que puedo entender por qué la gente quiere hacer TV. Cuando las películas alcanzan toda su gloria, creo que es bastante impresionante. ¿Qué opinas tú Ry?

Gosling: –La primera vez que me reuní con Damien, no fue sobre esto, fue más como una reunión general. Él tiene un amor por el cine muy contagioso, pero también la experiencia de ir al cine. Me habló mucho de que quería hacer películas que no pudieran verse en un iPhone, que uno realmente quiera ir a ver en el cine, con un público.