Este es el mejor ejercicio para el corazón

El experimento ha sido llevado a cabo por especialistas de la Clínica Universidad de Navarra y de la Universidad de Navarra (España) con una muestra de más de 10.000 personas y expone que el ejercicio físico intenso -que no el moderado- en personas sanas es el que mejor previene el síndrome metabólico (enfermedades que aumentan el riesgo cardiovascular).



El estudio, que contó con la participación de más de 10.000 personas que no sufrían síndrome metabólico tuvo un seguimiento durante una media de seis años. Se trata del primer estudio que asocia la intensidad del ejercicio físico al síndrome metabólico, teniendo en cuenta los estilos de vida y los factores dietéticos.



Valorando todos estos factores, los investigadores comprobaron que el ejercicio físico vigoroso prevenía en mayor medida el síndrome metabólico que la práctica deportiva leve o moderada. Así, los voluntarios del estudio mayores de 55 años que realizaban ejercicio vigoroso presentaban un 90% menos de riesgo de padecer síndrome metabólico, en comparación con aquellos que realizabann ejercicio de intensidad leve o moderada.



La intensidad de ejercicio físico se mide en equivalentes metabólicos (mets); se considera un ejercicio intenso si supera los 6 mets. Caminar rápido equivale a unos 2,5 mets, caminar a paso muy rápido a unos 4,5 como máximo; nadar a unos 6 mets; jugar un partido de fútbol, 7 mets, hacer footing a unos 8km/h, 8 mets y correr a 5min/km, unos 12 mets.



Los resultados del estudio han sido publicados en la revista American Journal of Preventive Medicine.



Fuente: muyinteresante.es