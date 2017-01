El francés Salah Abdeslam, único superviviente del comando que perpetró los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, confiesa en una carta que no se "avergüenza" de lo que es, según publica este viernes el diario Liberation.



La misiva está dirigida a una mujer que le envía cartas a la prisión de Fleury-Merogis (sur de París) en donde está detenido desde el 27 de abril. Salah Abdeslam siempre rehusó hablar a los jueces.



"Pero, en una carta, sin fecha, integrada al expediente de la instrucción el 11 de octubre, se muestra por primera vez bastante locuaz", escribe Liberation que publica extensos pasajes.



"Te escribo sin saber por dónde empezar, recibí el conjunto de tus cartas y no podría decir que me gustan o no, lo que es seguro es que me permiten pasar algo de tiempo con el mundo exterior", comienza la misiva.



Con letra pequeña y regular, subraya Liberation, Salah Abdeslam continúa: "primero no tengo miedo de hacer salir algo de mí ya que no me avergüenzo de lo que soy y además qué cosa peor podrían decir de mí".



"Eres sincera así que también lo voy a ser, si te pregunto tus intenciones es para asegurarme de que no me amas como si fuera una estrella o un ídolo porque recibo cartas así y no acepto eso ya que el único que merece ser adorado es Alá, Señor del universo", escribe.



Según el diario, Abdeslam es destinatario de una numerosa correspondencia y sólo habría respondido a esta mujer cuya última carta fue enviada desde el oeste de Francia.



"No busco ni elevarme en tierra ni cometer desorden, sólo quiero la reforma, soy musulmán, es decir sometido a Alá", añade.



La carta fue confiscada el 11 de octubre, víspera del día en que los abogados del detenido, Frank Berton y Sven Mary anunciaron que renunciaban a defender a Abdeslam debido a su mutismo, precisa Liberation.



Se desconoce el papel exacto que este hombre desempeñó en los atentados del 13 de noviembre en los que murieron 130 personas y que fueron reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico.



Los investigadores sospechan que estaba a cargo de la logística de los ataques, que fueron planeados desde Bruselas.