Zoe Saldaña criticó al gobierno de Estados Unidos

La actriz Zoe Saldaña calificó hoy de "desigual" la relación que el Gobierno de Estados Unidos mantiene con la comunidad hispana de este país e "injusta" la finalización del programa de la Acción Diferida (DACA).



En una entrevista dada a la cadena CNN, la protagonista de la franquicia "Guardians of the Galaxy" y una de las latinas más exitosas de Hollywood, se confesó "muy preocupada" de que la actual Administración en la Casa Blanca haya finalizado el programa federal DACA, que protegía de la deportación a los jóvenes indocumentados llegados a EE.UU. en la infancia.



"Estamos hablando de mandar a gente a sitios en donde en realidad nunca han estado, de casi 800.000 personas que no tienen otro lugar al que llamar hogar salvo Estados Unidos", señaló la actriz estadounidense, de ascendencia dominicana y puertorriqueña.



"No me importa lo que diga la gente, si tienen papeles o no, ellos son estadounidenses", recalcó Saldaña, durante una entrevista en el programa Newsroom de la cadena CNN.



La intérprete, madre de tres hijos, cuestionó que el actual clima social y político en EE.UU. alienta a los hispanos a "creer que no pertenecemos y no somos lo suficientemente estadounidenses" y por ello se siente en el deber de ofrecer un ejemplo y "una suerte de acción que permita a otras voces ser oídas".



Saldaña dio a conocer este verano que lanzará BeSe, una compañía de contenidos digitales dirigida al público latino, con énfasis en la generación millenial, y que espera cubrir la escasa presencia de los latinos en los medios de comunicación.