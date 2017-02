Zama, el gran estreno del año con sello mendocino

Zama, la nueva película de la cineasta salteña Lucrecia Martel, basada en el libro homónimo del mendocino Antonio Di Benedetto, que narra las desventuras de un alto funcionario español en la época del Virreinato del Río de la Plata, se estrenará finalmente el 1 de junio próximo, a más de un año de su rodaje y después de algunos contratiempos que retrasaron su terminación.



Protagonizada por el mexicano Daniel Giménez Cacho, la española Lola Dueñas, el brasileño Matheus Nacthergaele y el argentino Juan Minujín, con la participación de Rafael Spregelburd, la nueva cinta de la directora de La ciénaga y La niña santa podría tener su prémiere mundial antes de su estreno argentino en el Festival de Cine de Cannes, donde no pudo participar el año pasado.



Debido a que uno de sus principales productores, el español Pedro Almodóvar, será el presidente del jurado de la competencia oficial del festival francés, las versiones aún no confirmadas indican que Zama podría competir entonces en la sección Un Certain Regard del festival galo.



Esta coproducción entre Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, México y Portugal, pone en escena la universalmente celebrada novela de Di Benedetto, un relato de los días de la colonia española en el Gran Chaco que acerca a los espectadores a un hombre del pasado que vive los mismos conflictos del mundo moderno en el tiempo de una América inmensa y desconocida.



Rodado en Formosa, Corrientes, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, el filme también podría tener en abril su función especial en el debut del festival GRABA mendocino al que la propia Martel vino a apoyar su lanzamiento.