Zac Efron y Dwayne Johnson, una nueva generación de "Baywatch"

Vuelven las carreras a cámara lenta por la playa, las puestas de sol de ensueño y los rescates marítimos a vida o muerte con "Baywatch", la cinta basada en la famosa serie que protagonizan Zac Efron y Dwayne Johnson "The Rock" como los nuevos socorristas convertidos en héroes.



"Yo lo que recuerdo de la serie son las imágenes gloriosas de Pamela Anderson corriendo a cámara lenta en la playa, en un lugar mágico que parecía como la tierra de Pandora de 'Avatar'", bromeó en una entrevista telefónica con Efe Zac Efron, encargado de liderar esta nueva versión de "Baywatch" que llegará a los cines estadounidenses el 25 de mayo.



Efron y "The Rock" encabezan el elenco de esta comedia dirigida por Seth Gordon ("Horrible Bosses", 2011) y en la que también aparecen las actrices Alexandra Daddario, Priyanka Chopra y Kelly Rohrbach.



"'Baywatch' era como una serie criminal en la playa con una especie de clichés que hemos puesto en nuestra película y que los hemos convertido en una comedia loca", aseguró Alexandra Daddario, antes de señalar que la trama de la película puede "llegar a cualquier generación" más allá de lo lejos que queden los años 90 en los que triunfó el show.



Y es que en su adaptación a la gran pantalla, "Baywatch" ha cambiado mucho en apariencia y fondo: de la trama melodramática de la serie a chistes más explícitos y gamberros de la película; y del tono blanco y tibio del show a una comedia paródica y autorreferencial que incluye los cameos de Pamela Anderson y David Hasselhoff.



El argumento del filme sitúa a Mitch Buchannon (Johnson) como el jefe de un ejemplar grupo de vigilantes de la playa que saca a concurso nuevas plazas de socorristas.



En ese momento aparece Matt Brody (Efron), un fanfarrón deportista que sólo piensa en sí mismo pero con el que Buchannon deberá trabajar mano a mano para desvelar una trama criminal.



"Matt Brody es muy arrogante, egoísta de algún modo, aunque a lo largo de la película descubres el porqué", indicó Efron sobre su personaje.



"Entonces entra en el mundo de los socorristas donde todo es estricto, hay uniformes y todo está organizado, pero él es demasiado rebelde para eso", añadió sobre una situación que le llevará a roces con Buchannon "de manera inmediata" al estilo de las "buddy films" con dos compañeros de carácter casi opuesto al frente de la acción.



Como tercer vértice del triángulo protagonista se presenta Summer, que según Daddario es una chica terca y brillante "que no necesita a un chico complicado como Matt".



"Lo que quiere ella es estar en el cuerpo de vigilantes de la playa y no va a permitir que nada le distraiga, pero al mismo tiempo le gusta (Matt) de alguna manera", indicó la actriz sobre la "interesante" dinámica de "tira y afloja" que se da entre su rol y el de Efron.



En "Baywatch", como en la serie, no faltan las persecuciones en motos de agua, los cuerpos esculturales de chicos y chicas en la arena y la facilidad o ingenuidad de los socorristas para meterse en líos mucho más allá de sus competencias en la costa.



Marcada en la agenda veraniega como uno de los grandes estrenos de la temporada de "blockbuster", "Baywatch" cuenta como baza ganadora con "The Rock", todo un seguro en la taquilla y que en la actualidad es el actor mejor pagado de Hollywood según la lista anual de Forbes.



"Después de haber trabajado con él creo que (Johnson) es exactamente como aparenta ser. Es un tipo increíblemente trabajador que quiere que todo lo que haga sea fantástico", dijo Daddario.



"No va a financiar un proyecto a menos que ame el guión. Quiere que todo el mundo haga la mejor escena que pueda, que sean tan divertidos como puedan, y así sabes que vas a ser parte de algo que él va a conseguir que sea tan grande como sea posible", añadió.



Tampoco ahorró piropos Efron, quien destacó que Johnson es "protector" en el set de rodaje: "Con él todo el mundo está preparado para dar lo máximo".



Por último, bromearon sobre los famosos planos corriendo a cámara lenta en la playa de "Baywatch", en los que Efron comentó que es difícil saber cómo se va a salir mejor en cámara, así que opinó que lo recomendable es que todos los actores tengan en la mente "el mismo concepto" para clavar la escena.



"Y entonces es cuando te conviertes en un vigilante de la playa", remató Daddario con sarcasmo.