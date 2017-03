Young Sheldon, el spin-off de The Big Bang Theory, ya está en marcha

Aunque ya se venía hablando largo tiempo sobre ello, esta es la primera vez que CBS y los productores de Warner Bros. Television han confirmado la producción y la trama del proyecto de 'Young Sheldon', la precuela de 'The Big Bang Theory' en la que se nos contará la infancia del físico Sheldon Cooper, el personaje favorito de la serie. La cadena televisiva ya ha declarado a través de The Hollywood Reporter que la serie será emitida en la temporada televisiva de 2017-2018.

Aunque aún no se ha hecho oficial el número de episodios que tendrá la primera temporada, sí sabemos que 'Young Sheldon' tratará sobre la vida de un pequeño Sheldon Cooper en el Este de Texas conviviendo con su familia católica. Lo veremos ir a la escuela, lo veremos haciendo experimentos científicos cuánticos... lo típico en un niño de nueve años. O, al menos, lo típico en un Sheldon Cooper de nueve años. Los productores describieron originalmente este spin-off como "un 'Malcolm' con un Sheldon pequeño".

Chuck Lorre y Steve Molaro, creadores de 'Young Sheldon', han contratado a Iain Armitage ('Big Little Lies') para interpretar a Sheldon de niño, y a Zoe Perry ('Anatomía de Grey') para el papel de Mary Cooper, personaje que en 'The Big Bang Theory' es interpretado por su madre, Laurie Metcalf.

Por otro lado, también están confirmados Lance Barber ['Gangster Squad (Brigada de élite)'], Raegan Revord ('Modern Family') y Montana Jordan. Sus papeles no tienen confirmación oficial, pero algunas fuentes han revelado a The Hollywood Reporter que Revord sería Missy, la hermana gemela de Sheldon Cooper; Barber interpretaría a George, el marido de Mary Cooper y padre del protagonista; y Jordan tomaría el papel de George Jr., hermano mayor de Sheldon. Además, el propio Jim Parsons, el actor que originalmente le da vida a Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory', también estará presente en la serie, pero sólo como narrador de la historia.Fuente: ECartelera