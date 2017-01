"You Me Her", una comedia sobre el poliamor

El miércoles que viene el catálogo de Netflix se engrosará con el estreno de la comedia "You Me Her", una serie que sigue a los miembros de un atípico trío amoroso, cuando Jack y Emma se enamoran de la escort a la que habían contratado con la intención de vivir una experiencia que refrescara su vida sexual.



La nueva comedia de la líder mundial de contenidos audiovisuales por streaming comienza cuando la pareja se enamora de Izzy, una prostituta y estudiante universitaria que siente lo mismo por ellos, y a partir de entonces se suceden diversas situaciones bizarras mientras el ahora trío descubre las particularidades del una relación poliamorosa.