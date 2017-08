Ya tiene fecha el estreno del documental de Lady Gaga

Lady Gaga confirmó la fecha del estreno mundial de su documental Gaga: Five Foot Two, cinta que muestra un año en la vida de la cantante, incluyendo cómo se preparó para el show del medio tiempo del Super Bowl, que la tuvo como protagonista en febrero pasado.

La película tendrá su lanzamiento en el Festival Internacional de Cine de Toronto (7-17 de septiembre), y solo días después estará disponible en Netflix , que confirmó su estreno para el 22 de septiembre.

Dirigido por el cineasta nominado al Emmy, Chris Moukarbel (Banksy Does New York), el documental mostrará el lado más íntimo de Gaga: una nueva mirada sobre la estrella pop, detrás de los trajes y los brillos.





"Es un raro momento en que se invita a presenciar la cruda verdad de un individuo, aún más cuando esta persona es una de las figuras públicas más reconocibles, influyentes y escudriñadas en la cultura de hoy", dijo Lisa Nishimura , de Netflix.

"El director Chris Moukarbel nos trae hábilmente al mundo íntimo de Lady Gaga; nos permite experimentar la pulsión, el conflicto, la pasión, la complejidad y el proceso creativo profundamente personal detrás de esta singular artista", continuó la ejecutiva.





"Me siento realmente afortunado de que Gaga confiara en mí y en mi visión", agregó el director Chris Moukarbel.

Gaga: Five Foot Two (que hace referencia a la estatura de la cantante, 5′ y 2″), contará también con las apariciones del productor Mark Ronson, la cantante Florence Welch (Florence and the Machine), el padre de la cantante, Joe Germanotta y su mánager, Bobby Campbell.