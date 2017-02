Ya es oficial: la actriz de Divergente se bajó de la última película

Malas noticias para los fans de 'La serie Divergente'. Ya es oficial, Shailene Woodley no aparecerá en la TV movie que se prepara para la cerrar la franquicia. Aunque ya lo había dejado caer, su última respuesta es firme, la actriz no volverá a meterse en la piel de Tris, al menos para la pequeña pantalla.

En una entrevista para la revista Vanity Fair, en la que promociona su nuevo proyecto, la serie 'Big Little Lies' para la HBO, la actriz nominada a un BAFTA ha sido tajante cuando le han preguntado sobre la cuarta entrega de la saga, 'Ascendant'. "No. No participaré en la producción televisiva que preparan", declaró.

Estas declaraciones confirman que Woodley está decidida a no volver a la franquicia si 'Ascendant' no se produce para el cine. Algo similar declararon en su momento Miles Teller y Theo James, Peter y Cuatro en la saga, que comentaron que no iba a participar en la producción televisiva que Summit Entertainment prepara. De hecho, se lleva rumoreando que el telefilme con el que el estudio pretende cerrar la saga sirva también como un episodio piloto para una serie en potencia.

Una lástima para los fieles de las adaptaciones cinematográficas de las novelas de Veronica Roth, que no podrá ver el final de la saga. No obstante, se puede entender la decisión de Summit y Lionsgate, 'La serie Divergente: Leal' recaudó 179 millones de dólares frente a un presuspuesto de 110 millones de dólares, sin contar coste de publicidad y marketing. Con estos datos, la tercera entrega se quedaba muy por debajo de 'Divergente' (288,88 millones de dólares) e 'Insurgente' (297,27 millones), lo que ha provocado que la productora quiera cerrar la saga, pero en televisión.