'Ya es hora de que haya más mujeres protagonistas'

Al igual que su compatriota Daisy Ridley en el Episodio VII de 'Star Wars', la actriz Felicity Jones ha tenido que lidiar con el exigente desafío de cargar con la mayor parte del peso dramático en la nueva película de la famosa saga galáctica, 'Rogue One', una labor que por otro lado le ha servido para demostrar definitivamente que, en pleno siglo XXI, no existe razón alguna que justifique que no haya más mujeres al frente de tramas marcas por la acción y la aventura.



"Creo que vivimos en una época muy emocionante para las actrices, ya que hemos dejado bien claro que ha llegado la hora de que haya tantas mujeres protagonistas como hombres en el mundo del cine. Ahora podemos dejar patente que valemos tanto como nuestros compañeros", explicó la intérprete en una entrevista al programa de televisión BBC Breakfast.



Hace solo unos días, sin embargo, la artista de 33 años no dudaba en expresar su malestar ante el hecho de que en la mayoría de los proyectos interpretativos que le han ofrecido en los últimos tiempos le resultaba mucho más interesante el papel del protagonista masculino que el personaje que se había seleccionado para ella.



"Ojalá pudiera interpretar el rol del hombre, eso es lo que casi siempre pienso cuando me envían un guion y termino de leerlo", señalaba en conversación con el diario Metro, antes de mostrar su "sorpresa" ante el revuelo que generó su elección como protagonista de 'Rogue One'.



"Me sorprendió mucho que se hablara tanto del tema. No acabo de entenderlo, la verdad, porque no creo que a estas alturas debiera llamar tanto la atención", sentenciaba.





