"X-Men: The New Mutants" confirmó un gran equipo

El 13 de abril de 2018 se estrenará "X-Men: The New Mutants", la nueva peli que expande el universo cinematográfico de los X-Men hacia nuevas historias y personajes. Con la dirección de Josh Boone, realizador de "The Fault in Our Stars", va rápidamente tomando forma a medida que se confirma el reparto de jóvenes mutantes. ¿Quiénes son? ¡Vamos uno por uno!



Wolfsbane - Rahne Sinclair

Maisie Williams, conocida por su personaje de "Game of Thrones", interpretará a esta chica capaz de convertirse en un licántropo, una especie de lobo con grandes habilidades. Perseguida en su pueblo natal, Rahne Sinclair busca la forma de liberar sus poderes.



Magik - Illyana Rasputina

Para el papel de esta hechicera con capacidad para la teletransportación fue elegida Anya Taylor-Joy. La actriz tiene un rostro particular y seguramente nos encantará con su increíble mirada.



Sunspot - Roberto Da Costa

El mutante que puede absorber la energía del sol será interpretado por Henry Zaga. El joven actor se destacó en la popular serie "13 Reasons Why" como Brad. En "X-Men: The New Mutants" se unirá al grupo para expandir sus habilidades.



Mirage - Danielle Moonstar

Una de las últimas confirmadas es Blu Hunt. La actriz es relativamente nueva en la industria cinematográfica y que fue recibida con alegría por Boone y el equipo. Hunt interpretará a la mutante nativa americana de la nación Cheyenne que es capaz de invocar los peores miedos de las personas con imágenes vívidas.



A esta lista de confirmados se le suman Rosario Dawson y Charlie Heaton quienes se encuentran en conversaciones para incorporarse al equipo como la Dra. Cecilia Reyes y Cannonball, respectivamente. Aunque se desconoce el argumento, Boone comentó que en este proyecto pretende explorar el género del terror.



