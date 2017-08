Woody Harrelson y Brie Larson y su película "El castillo de cristal"

Él tiene una carrera en Hollywood que abarca desde atender un bar en "Cheers" a luchar una guerra futurista en "Los Juegos del Hambre", y ella ganó un Oscar como mejor actriz antes de cumplir los 30 años. Ahora, sus destinos se unieron y Woody Harrelson y Brie Larson comparten pantalla en "El castillo de cristal".

El filme, una adaptación de la exitosa biografía de Jeannette Walls, describe su infancia en la pobreza en una familia excéntrica y disfuncional. Larson interpreta al personaje central y Harrelson a su padre alcohólico.

El Castillo de Cristal | Tráiler oficial sub. | Brie Larson, Woody Harrelson y Naomi Watts

La agencia Reuters habló con los dos actores antes del estreno en Reino Unido de la película esta semana.

-Woody, dirigiste una película lanzada este año con el título "Lost in London", ¿te gustaría dirigir más?

WH: Sí. Sabes, ahora que mi apariencia me ha traicionado, no puedo contar en hacer esto mucho tiempo más. Al público le gustan los actores atractivos, así que definitivamente voy a dirigir más.

-Brie, ¿qué te atrajo para interpretar este personaje? ¿Fue el hecho de que no has hablado con tu padre por más de 10 años?

R: BL: Creo que tiene que ver con la familia siendo complicada y teniendo muchas cosas negativas y positivas. Creo que la vida es así, uno no elige qué partes de la vida le tocarán, te toca todo...

Creo que muchos de nosotros sentimos que no tenemos permitido ser quienes somos, al menos no serlo por completo. Y quiero alentar a más gente a sentir que pueden ser todas las cosas, sabes, que pueden ser complicados.

-¿Cuán similar eres al personaje que interpretas en esta película?

WH: Creo que es importante con cualquier personaje hallar qué hay en ese personaje de parecido contigo y armar el resto con imaginación.

Pero él quiere ser libre, su creencia de que la educación es mejor cuando es experimental, mejor salir a la naturaleza y experimentar de lo que estás hablando en vez de sentarse en una clase. Con algunas de sus ideas sobre el sistema médico tiendo a coincidir.

-Woody, actuaste como Lyndon Johnson en una nueva película que aún no se estrena. Ahora que encarnaste a un vicepresidente, ¿interpretarías a Donald Trump?

R: WH: No. Me tiene que gustar el tipo, no puedo interpretarlo.