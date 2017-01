Woody Harrelson confirmó cuál será su papel en Star Wars

Woody Harrelson tiene algo que decir sobre el personaje que interpretará en el próximo spin-off de 'Star Wars', largometraje que se centrará en la juventud del cazarrecompensas más engreído de toda la galaxia: 'Han Solo: A Star Wars Story'. Hace muy poco se supo que el actor de 'Los Juegos del Hambre' se iba a unir al reparto del filme y, por lo que ha dejado caer en una entrevista en directo para Mashable, tiene muchas ganas de conocer los secretos de la Fuerza.

Con palabras escuetas, ya que el Imperio Galáctico siempre aprieta, Harrelson ha confirmado que será el mentor de Han Solo en el spin-off protagonizado por Alden Ehrenreich como el joven cazarrecompensas, tal y como ya se había rumoreado. "Soy un mentor para Han", ha refutado Harrelson. Y lo que es aún mejor, "también es un poco criminal". ¿Qué significa exactamente eso?

El intérprete, que ya tuvo a Jennifer Lawrence como aprendiz en la gran pantalla, ha dejado caer esta pildorita sobre su personaje y ahí lo ha "tenido que dejar": "No creo que deba decir mucho más sobre esto, porque la Fuerza no me lo permite".



Fuente: ECartelera