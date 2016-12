Wonder Woman ya no es embajadora de la ONU

El personaje de ficción Wonder Woman, que el pasado 21 de octubre se convertía en embajadora de la ONU por ser un icono que reforzaba el empoderamiento de mujeres y niñas, acaba de perder su título en la organización.Tras haber recibido miles de críticas por parte de personas que aseguraban que la imagen del personaje se había estado sexualizando, la ONU consideró apropiado retirar el título a la heroína, que quedará desprovisto de él desde el 16 de diciembre. Segúnel diario La República, cerca de 45.000 personas solicitaron al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, a través de una recogida de firmas online, la renuncia de la Mujer Maravilla al considerar que "la versión actual del personaje trata de una mujer blanca de grandes proporciones, enorme pecho y poco vestuario en un reluciente traje que deja el muslo desnudo".No es la primera vez, sin embargo, que la ONU retira rápidamente un título recién otorgado. En el caso del Angry Bird rojo, la consideración duró tan solo 24 horas.Ante lo sucedido, DC Entertainment, productora encargada de Wonder Woman, no se ha quedado de brazos cruzados y ha respondido a las críticas alegando que "representa la paz, la justicia y la igualdad, y durante 75 años ha sido una motivación de fuerza para muchos y continuará siéndolo mucho después de que termine su Embajada Honoraria en las Naciones Unidas"Fuente: