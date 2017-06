Wonder Woman ya comenzó a cosechar premios

Recientemente se ha publicado la lista de los ganadores de unos premios muy especiales: los Golden Trailer Awards. Para los que no los conocen, se trata de una serie de premios anuales que engloban todo el material adicional que lanzan las películas antes de ser estrenadas. Ahí se incluyen pósters, tráilers, spots para TV... Cosas que a veces no valoramos, pero que esconden un gran trabajo detrás. Y este año, DC ha tenido todo el protagonismo; concretamente, 'Wonder Woman' y 'Batman: La LEGO película'.

Estos premios llevan celebrándose durante 18 años, y es que comenzaron en 1999 presentados por Evelyn Brady-Watters y Monica Brady. En ellos, un jurado compuesto por actores, directores, productores, exhibidores, expertos creativos deciden a los ganadores de cada año. Este año, 'Wonder Woman' ha ganado los premios a mejor show y a mejor película de aventuras/fantasía, y el premio fue recibido por la mismísima Patty Jenkins. Pero eso no es todo, y es que la película de 'Batman' en versión animada se ha hecho con cinco estatuillas, entre las que está la categoría de mejor animación.

Este año ha sido presentado por el cómico Wayne Brady, que repite después del año pasado. Se ha celebrado en el Saban Theater en Beberly Hills, California, con más de 1000 asistentes. En total acoge 115 categorías diferentes, aunque en la gala solo se anunciaron 17 premios, los más importantes. En 2016, el premio a mejor show fue para 'Spotlight', y en 2015 para 'Fast & Furious 7'.

Lista de ganadores

A lo largo del año se publican cientos y cientos de tráilers de comedias, dramas, documentales, películas de animación... Y al igual que en cualquier otro tipo de premios, cada categoría se merece a un ganador. Aquí podéis consultar la lista completa con todos los nombres, pero nosotros os dejamos aquí los títulos de los premios anunciados durante la ceremonia:

Mejor película

- 'Wonder Woman'

Mejor recaudación en su estreno

- 'Capitán América: Civil War'

Mejor película de acción

- 'Baby Driver'

Mejor película de animación/familiar

- 'Batman: La LEGO película'

Mejor comedia

- 'The House'

Mejor documental

- 'I Am Not Your Negro'

Mejor drama

- 'Dunkerque'

Mejor película de fantasía/aventuras

- 'Wonder Woman'

Mejor película de terror

- 'It'

Mejor película independiente

- 'Manchester frente al mar'

Mejor blockbuster del verano 2017

- 'Atómica'

Mejor música

- 'Logan'

Mejor teaser

- 'Blade Runner 2049'

Vellocino de oro

- 'Resident Evil: El capítulo final'

El más original

- 'Dos buenos tipos'

El peor

- 'Bad Santa 2'