Wonder Woman: solitaria en un mundo de hombres

Mujer Maravilla se estrena esta semana en las salas y llega en un momento en el que la industria cinematográfica lucha por acabar con la falta de representación femenina al frente y detrás de cámaras, así como en un mundo en el que los movimientos a favor de la igualdad de las mujeres han cobrado cada vez mayor fuerza.

Aunado a esto, este personaje creado en 1941 no había tenido películas como sus colegas Batman y Superman. En el caso de la directora Patty Jenkins, es la primera mujer que dirige una cinta de superhéroes. "Traté de hacer como si ninguno de esos problemas existieran y traté de hacer una película en la que nadie piense sobre el hecho de que el personaje principal es una mujer", expresó Jenkins. "Dije 'hay que tratarla tan a lo grande como lo harían con Superman'. Esta es una película para todos, no se fijen en el hecho de que es una mujer. Pero claro que enviará un mensaje muy importante para las niñas que quizá no han visto un personaje así en la pantalla antes, y eso me conmueve".