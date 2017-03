Wonder Woman será solo para mayores de 13 años

Las películas de superhéroes ya no son solo para los más pequeños. 'Wonder Woman' ha sido la última en subirse al carro, dado que ha sido calificada para mayores de 13 años. Este dato ya es habitual en el género, y más cuando hace poco hemos podido ver algunas con clasificación para mayores de 18 años, como han sido 'Logan' o 'Deadpool'. Aunque al principio se temía cómo esto podría afectar a sus estrenos, ambas han sido éxitos en la taquilla mundial. De hecho los fans están encantados con poder ver contenido para adultos en la gran pantalla, tanto que se rumorea que podrían estar en este rango futuros estrenos como 'Gotham City Sirens' o 'Venom'.

'Wonder Woman' no entrará dentro de esta categoría, pero sí se ha publicado que su calificación es para mayores de 13 años. La Motion Picture Association of America lo ha hecho público en un comunicado oficial. La MPAA es el organismo encargado de calificar las películas dentro del territorio estadounidense, aunque normalmente se adoptan en el resto de países. Entre los motivos que han provocado que 'Wonder Woman' no sea apta para los más pequeños están sus violentas escenas de lucha y su romance con Steve Trevor. En el tráiler de la película ya hemos podido ver que la guerra será considerable, pero aún queda por ver cómo se materializa el romance entre ambos.