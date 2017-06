Wonder Woman hace historia en el cine y rompe todo pronóstico

Algo ha cambiado en el mundo este fin de semana, en el de los superhéroes al menos. Este fin de semana se ha estrenado 'Wonder Woman' en Estados Unidos, la primera película en tantas cosas, y ha sido un verdadero éxito en taquilla.

Tras el peor fin de semana de un Memorial Day en 18 años, el estreno de 'Wonder Woman' por Warner Bros. y DC ha devuelto la vida a las salas americanas. La actriz relativamente desconocida Gal Gadot ha interpretado a una de las primeras superheroínas del cómic: una amazona que abandona el confort de su isla de mujeres para luchar en un mundo de hombres, que están matándose entre sí en la I Guerra Mundial. Se trata de la primera película de alto presupuesto dedicada a una superheroína tras los fracasos de 'Catwoman' y 'Elektra' a mediados de los 2000, cuando el universo de los superhéroes estaba asentando su reinado y cada fracaso suponía un estigma; y la primera película de superhéroes dirigida por una mujer, Patty Jenkins. El resultado: 100,5 millones de dólares en taquilla nacional y 122,5 en el extranjero (donde aun faltan por incorporarse importantes mercado). Según los resultados provisionales, un total de 223 millones en todo el mundo durante su primer fin de semana, Patty Jenkins es ya la directora con mejores resultados en una apertura nacional, por delante de Sam Taylor-Johnson y su 'Cincuenta sombras de Grey' (81,1M$).

Teniendo en cuenta la apertura nacional de todas las películas de superhéroes, donde 'Los Vengadores', 'Vengadores: La era de Ultrón' y 'Capitán América: Civil War' ocupan los primeros puestos, el primer fin de semana de 'Wonder Woman' se encuentra en el número 16; pero fue la quinta mejor apertura para el debut de un superhéroe (la cuarta si contamos 'Escuadrón Suicida' como un spin-off de 'Batman'). Por debajo de 'El Hombre de Acero' (116,62M$) de DC, 'Deadpool' (132,43M$) de Fox y de 'Spider-Man' (114,84M$) de Sony, y por encima de 'Iron Man', 'Guardianes de la Galaxia' y 'Doctor Strange (Doctor Extraño)', de Marvel. Y lo más importante para el universo DC: es la primera película no vinculada con Batman y Superman que les da tan buenos resultados. Además, frente a las exitosas en taquilla y fallidas en su recepción 'Batman v Superman: El amanecer de la Justicia' y 'Escuadrón Suicida', 'Wonder Woman' ha conquistado a la crítica hasta el momento. Además, aunque de las cuatro películas del Universo DC 'Wonder Woman' tenga la menor apertura, también tuvo el menor presupuesto (149 millones frente a cifras entre los 175 y los 250 millones).

Todo ello con un público distinto al habitual. Frente a la mayoría masculina, la película de Patty Jenkins ha atraído a un 52% de mujeres a las salas. El 53% del público es menor de 35 años. Las cifras han superado con creces los reparos de quienes, antes de que empezara la campaña, pronosticaban 65 millones de beneficios a causa del debut del personaje y de la presencia de una mujer en un género de hombres.

Tal vez esto explique una parte del análisis de Forbes según el cual 'Wonder Woman' se ha portado más como una película de Marvel que como una restringida al público de DC: en lugar de arrasar la noche del jueves y decaer en el fin de semana, la primera superheroína en arrasar durante su apertura se ha encendido en el fin de semana con multiplicadores parecidos a los éxitos de Marvel. El análisis pronostica un recorrido semejante a aquellos, similar al de 'Guardianes de la Galaxia'.

En lo que llevamos de año 'Wonder Woman' ha sido el tercer mejor debut del 2017, por debajo de 'La Bella y la Bestia' y 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' y superando a 'Fast & Furious 8 y 'Logan'. Sólo con los 38 millones de su primer día en taquilla la película hizo más que, también de Warner Bros., 'Rey Arturo: La Leyenda de Excálibur' en todo su recorrido.Fuente: ECartelera