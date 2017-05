Willem Dafoe interpretará a Van Gogh en una película biográfica

El actor estadounidense Willem Dafoe interpretará a Vincent Van Gogh en una nueva película biográfica dirigida por Julian Schnabel, indicaron el domingo los productores.



El título del filme, "At Eternitys Gate", responde al nombre de una de las últimas pinturas del genio holandés, conocida en español como un "Anciano en pena", en la que aparece un hombre que sujeta su cabeza entre las manos.



"Es una película sobre la pintura, un pintor y su relación hasta el infinito", dijo Schnabel, que ganó el premio al mejor director en el Festival de Cannes de 2007 por "La escafandra y la mariposa". "Está narrada por un pintor.



Contiene lo que me parecieron momentos esenciales de su vida. No es la historia oficial, es mi versión", dijo. La película se centra en el periodo que Van Gogh (1853-1890) pasó en Arles, en el sur de Francia, y en Auvers-sur-Oise, un pueblo cerca de París, donde murió.