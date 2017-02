Will Smith rechazó "Dumbo"

Un mes atrás se anunció la negociación entre el increíble actor Will Smith y Disney para encabezar el reparto de la versión de acción real de "Dumbo", que por los momentos será dirigida por Tim Burton.



Sin embargo, las negociaciones no dieron frutos y, por medios extraoficiales, el actor de "Collateral Beauty" no tendrá nada que ver con la nueva entrega de Disney; también suena Tom Hanks como posible candidato.



Con esto, Will despeja su apretada agenda para finalmente encontrarse con Martin Lawrence durante los próximos meses y comenzar el rodaje de "Dos Policías Rebeldes", con fecha para el 9 de noviembre de 2018.



También tiene pendiente la secuela de "Suicide Squad", cuya primera entrega recibió muchísimas críticas negativas y que para algunos medios está entre las peores películas de 2016.