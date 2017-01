Warner renovó a sus superhéroes

La cadena estadounidense CW ha anunciado que siete de sus series de más éxito van a tener, al menos, una temporada más. Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Supernatural, Crazy Ex-Girlfriend y Jane the Virgin han sido renovadas.

Todas ellas han conseguido una nueva entrega que llegará en la temporada 2017/2018, tal y como ha anunciado el presidente de CW, Mark Pedowitz, en una rueda de prensa con Television Critics Association.

Durante las últimas temporadas, CW ha construido un calendario de artistas, desde nuestra línea de superhéroes DC, hasta comedias aclamadas por la crítica, pasando por dramas de ciencia ficción. Renovar tan pronto estas siete series permite a nuestros productores planear con vistas a la próxima temporada, y nos da una base sólida para construir siguiente entrega".

Sin embargo, hay varias ficciones de CW que aún están esperando noticias respecto a su renovación, como es el caso de The Originals, Los 100 e iZombie. Ocurre lo mismo con series nuevas: Freecencia, No Tomorrow y Riverdale.

Fuente: Sensacine