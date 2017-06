Warner dio el visto bueno para la película de un fan sobre Voldemort

Internet está plagado de parodias de las sagas más famosas y películas realizadas por fans (especialmente de 'Star Trek') y eso es algo que le lleva preocupando a Warner Bros. desde hace mucho tiempo. No siempre cumplen con una serie de requisitos técnicos o narrativos de calidad, pero la compañía es consciente de que la mayoría de los fans lo hacen por amor y admiración, muy lejos de estar promovidos por el objetivo de conseguir dinero.

Pero el problema surgió cuando Gianmara Pezzato y Stefano Prestia decidieron organizar una campaña de recaudación a través de Kickstarter, para conseguir el presupuesto suficiente para hacer real la precuela de 'Harry Potter' titulada: 'Voldemort: Origins Of The Heir'. La película trata sobre los orígenes de "el que no debe ser nombrado" y pretende resolver algunas de las incógnitas que las ocho películas de la saga no esclarecieron.

Voldemort

El estreno del tráiler de la película consiguió millones de visitas en menos de 24 horas (más de 30 millones en Facebook y de 1,8 en YouTube), lo que provocó que todos se preguntaran si la famosa major dejaría que el proyecto siguiera adelante, y Pezzato no dudó en hablar para la revista Polygon para dar la buena noticia de que habían alcanzado un acuerdo: "Tuvimos una discusión confidencial y privada con Warner Bros., que contactaron con nosotros durante la campaña de recaudación. La única cosa que pudimos decirles es que procederíamos con la película, sin ánimo de lucro, obviamente."

En el primer tráiler publicado se puede ver el increíble talento de sus creadores, tiene una calidad fotográfica abismal y unos efectos especiales tan buenos, que parece una película de alto presupuesto. Y si se preguntan qué es lo que hizo que estos dos jóvenes alejados de la industria del cine se animarán con este proyecto tan grande: "Nos preguntamos ¿Qué es lo que hizo a Tom Riddle convertirse en Voldemort? ¿Qué ocurrió durante todos aquellos años, y qué se hundió realmente en Hogwarts cuando el regresó?", dijo Pezzato para la revista.

Es cierto que con el paso de los años hemos ido conociendo más a Tom Riddle, especialmente en 'Harry Potter y el misterio del príncipe', pero la nueva película nos ayudará a entenderle muchísimo más : "Hay algunos indicios en los libros que no se han visto reflejados en las películas, pero muchísimas no se dicen. Esta es la historia que queremos contar: El ascenso del oscuro Lord antes de Harry Potter y su primer fallecimiento".

Fuente: ECartelera