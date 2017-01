¿Vuelve Will y Grace después de diez años?

Ha pasado una década desde que terminara 'Will y Grace', pero el reparto de la sitcom de NBC tiene muchas ganas de retomar este proyecto, es más, la producción ha ido cebado el posible regreso de Will, Grace, Karen y Jack con una escena sobre las pasadas elecciones estadounidenses, así como varias fotos del reencuentro de sus protagonistas. Cuando ya pensábamos que sólo era una estrategia para infundir esperanzas vacías en los fans y provocar las emociones de los más nostálgicos de la serie, dos de las actores de 'Will y Grace' han reactivado los rumores del regreso de la sit-com.

Según informa Vulture, un reencuentro "real" de Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally y Sean Hayes podría producirse en un futuro próximo, ya que NBC lleva un tiempo en conversaciones para reunir al casting en una nueva temporada y, además, el propio Leslie Jordan, quien interpretara a Beverly Leslie en la ficción, lo ha confirmado durante una entrevista radiofónica, tal y como informa TV Line.

"Está de vuelta", ha dicho Jordan sobre lo que parece un regreso confirmado de 'Will y Grace'. "Este es el camino que vamos a seguir: [NBC] ha encargado 10 [episodios]. Serán para una siguiente temporada". Sólo nos queda saber cuándo se produciría la nueva temporada. Leslie Jordan ha indicado que se hará en el mes de julio de 2017, algo que de momento hay que tomar con pinzas.



Fuente: ECartelera