Vuelve "TV or Not TV"

"TV or Not TV", programa humorístico en el que el comediante Luis Rubio recicla, interviene y resignifica distintos momentos televisivos, regresa para su nueva temporada por la señal TBS, el próximo martes a la medianoche.



Con emisiones también los jueves en el mismo horario, la segunda entrega de "TV or Not TV" traerá viejos y nuevos personajes interpretados por Rubio y presentará invitados especiales como Carlos Montero de la CNN y los comediantes "Pichu" Straneo, Sebastián Almada y Diego Pérez, entre otros.