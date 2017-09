Vuelve "The Big Bang Theory" y lo hace de la mano de "Young Sheldon"

La multipremiada sitcom " The Big Bang Theory " regresa este domingo a la pantalla de Warner Channel con el primer episodio de su undécima temporada y llegará acompañada del pre estreno del piloto de "Young Sheldon", el "spin off" centrado en la niñez del tan genio como disfuncional doctor Sheldon Cooper.

"Young Sheldon" ("El joven Sheldon") podrá verse a las 21 de este domingo como adelanto exclusivo de una serie que comenzará a emitirse por la señal recién en noviembre, en tanto que a su término, a las 21.30, será el turno de la ya clásica serie sobre un grupo de científicos nerds con serias dificultades para operar normalmente en la sociedad.

sheldon the big bang theory.jpg

La temporada 11 de la serie (y una duodécima que ya está garantizada) es ahora una realidad pero estuvo en duda hasta marzo de este mismo año, cuando poco faltaba para finalizar la décima entrega.

Es que sólo entonces los miembros del elenco firmaron la extensión de sus contratos para que alcanzaran las cifras que se correspondieran con el éxito del show: Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Kunal Nayyar (Raj) y Simon Helberg (Howard) rondan ya el millón de dólares de ingresos por capítulo, mientras que Melissa Rauch (Bernadette) y Mayim Bialik (Amy) cobran alrededor del medio millón.

The Big Bang Theory T5 | Howard viaja al espacio

Si bien las diferentes asociaciones de críticos de televisión que entregan premios han apartado a la serie de las consideraciones en sus últimas temporadas, el público casi no ha decrecido y mantiene los 19 millones de espectadores por episodio sólo en Estados Unidos.

El comienzo de la temporada 11 tendrá como principal interés la resolución del "cliffhanger" del final de décima, en el que Sheldon viaja a visitar a Amy a Princeton y le propone matrimonio.

Con un Globo de Oro y cuatro Emmys ganados para Jim Parsons por su interpretación de Sheldon Cooper, no sorprendió que la cadena CBS que emite el programa en Estados Unidos y el productor Chuck Lorre (aquel que echó a Charlie Sheen en lo mejor de "Two and a half men" y lo reemplazó por Ashton Kutcher ) decidieran sacarle el jugo al personaje.