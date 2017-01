Vuelve Chucky, el muñeco diabólico

Chucky

A finales de la década del 80 vimos por primera vez a Chucky en aquella cinta llamada "Child's Play" (Muñeco diabólico). De ahí en más, con mayor y menor éxito, hubo otras cinco películas para los fanáticos del género en general y los seguidores de la criatura endiablada en particular, siendo la última la de 2013. Desde entonces, mucho se habló sobre una nueva entrega que finalmente llegará este año... ¡¡¡Y que acaba de lanzar su teaser!!!El video de Universal Pictures Home Entertainment hace un pequeño repaso por la saga para contarnos que en 2017 la diversión, la emoción y el terror estarán de vuelta con "Cult of Chucky". La producción arrancará este mes y espera estar finalizada para lanzarse en Blu-ray, DVD y Digital HD para la época de Halloween.Respecto al film que volverá a contar con Don Mancini en la dirección, mostrará que Nica Pierce está confinada en un asilo psiquiátrico, pues hasta ella cree ser la responsable del asesinato de su familia. Cuando su psiquiatra introduce una nueva "herramienta" terapéutica para facilitar las sesiones grupales -un muñeco-, una cadena de muertes comienza a plagar el lugar y Nica se pregunta si en realidad ella no está tan loca como se cree. Ante esto, Andy Barclay correrá en su ayuda, pero tendrá que superar a Tiffany, la novia de Chucky.