Viola Davis se llevó el Oscar por "Fences"

Viola Davis necesita hacer espacio en la repisa donde tiene sus premios.





El domingo ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por "Fences", con un personaje que comenzó a desarrollar hace siete años cuando formaba parte de una reposición en Broadway por la que ganó un Tony.





Davis interpretó a la sufrida Rose Maxson con Denzel Washington en el papel de su esposo, Troy. La historia sigue a una pareja en Pittsburgh en la década de 1950 cuyo matrimonio se derrumba. El papel también le valió un Globo de Oro y un premio SAG, del Sindicato de Actores de la Pantalla.





Davis ha ganado un Emmy por el éxito de ABC "How to Get Away With Murder" y hace dos años se convirtió en la primera mujer negra en ganar el premio a la mejor actriz en una serie dramática. También es la primera mujer afroestadounidense en ganar un Oscar, un Emy y un Tony.





Está a un trofeo de adquirir el estatus de EGOT, para lo cual necesitaría un Grammy con el que completaría el cuarteto de los premios más prestigiados de Estados Unidos (Emmy, Grammy, Oscar, Tony).





Al ganar su primer Premio de la Academia luego de tres nominaciones, Davis recordó al fallecido dramaturgo August Wilson al decir que el autor de "Fences" ''exaltó a la gente común".





viola-davis-2.jpg AP.





También destacó a Washington, quien fue su director en la cinta y estuvo sentado en la primera fila del Teatro Dolby.





"Gracias por poner dos entidades en el asiento del conductor: August y Dios", dijo Davis. "Ellos te sirvieron bien".





La actriz, quien estudió en la prestigiada escuela de artes Juilliard, también le agradeció a sus padres, Dan y Mary Alice Davis, quienes la criaron en el empobrecido pueblo de Central Falls, Rhode Island.





"Estoy tan agradecida de que Dios los haya elegido para traerme a este mundo", dijo.





Davis se emocionó hasta las lágrimas al pensar en sus orígenes y sus logros.





"Es la primera vez en mi vida que he dado un paso atrás. Trataré de no llorar, no puedo creer mi vida", dijo.





"Crecí en la pobreza, crecí en apartamentos derrumbados, infestados de ratas, y siempre quise ser alguien, simplemente quería ser buena en algo. Este es el milagro de Dios y de soñar en grande y esperar que funcione, y sucedió. Estoy abrumada por la emoción".