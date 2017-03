Vin Diesel hizo "Rápidos y Furiosos 8" por Paul Walker

¿Quién no recuerda ese fatídico 30 de noviembre de 2013 en el que Paul Walker perdió la vida en un accidente automovilístico? El actor, que por esos días rodaba "Rápidos y Furiosos 7" (Furious 7), dejó súbitamente este mundo y a todos en shock. Con su inesperado adiós, se creyó que esa entrega sería la última -y pudo haberlo sido-, pero Vin Diesel decidió continuar contra viento y marea. ¿Por qué optó por esa empresa tan arriesgada sin su compañero, su amigo, su hermano?



En una reciente entrevista con Total Film, reveló que pensó el abandonar la franquicia más veloz del cine "no solo por una cuestión de si podría funcionar sin él, sino porque no sabía si podría soportar filmarla sin él". Sin embargo, algo lo hizo cambiar de parecer. Según contó, "vi un video de Paul garantizando la octava mientras rodábamos la séptima. Eso me golpeó".



Así es como "Rápidos y Furiosos 8" (The Fate of the Furious) se prepara para desembarcar en las salas el 14 de abril. F. Gary Gray es el responsable de dirigirla. Bajo sus órdenes –y las de Vin– hubo un equipo de grandes estrellas que prometen honrar la memoria de Walker: Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Dwayne Johnson, Jason Statham, Kurt Russell, Scott Eastwood, Lucas Black, Elsa Pataky, Don Omar, Helen Mirren y la brillante Charlize Theron.