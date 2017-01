Vin Diesel espera un reencuentro con mucha ansiedad

Hulk y Groot se pusieron el público en el bolsillo y se convirtieron en dos de los personajes más queridos de "La Casa de las Ideas" en la pantalla plateada. Al primero lo encarna Mark Ruffalo, mientras que al segundo le presta su voz Vin Diesel. Justamente éste último habló en las últimas horas sobre el esperado encuentro entre ambos que seguramente se dará en "Avengers: Infinity War".



En charla con ScreenRant, el de California adelantó que los dos se verán las caras: "Sé que en algún lugar de Universo Cinematográfico de Marvel en el que tendrán unas palabras". "Pienso que va a ser un momento que todos aguardamos. Sin importar si lo sabes o no, estás esperando que vayan al grano", añadió. Seguramente, en ese entonces ya no será Baby Groot, sino que habrá recuperado el tamaño que mostró en la primera "Guardianes de la Galaxia" (Guardians of the Galaxy).



Con dirección de los hermanos Anthony y Joe Russo. este film y su secuela se esperan para mayo de 2018 y mayo de 2019. El mismo contará con parte Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Capitán América ), Scarlett Johansson (Black Widow), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Brie Larson (Captain Marvel), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Sebastian Stan (Winter Soldier), Jeremy Renner (Hawkeye), Paul Rudd (Ant-Man), Paul Bettany (Vision), Mark Ruffalo (Hulk), Chadwick Boseman (Black Panther), Tom Holland (Spider-Man), Zoe Saldana (Gamora), Bradley Cooper (Rocket Raccoon), Chris Pratt (Star-Lord), Dave Bautista (Drax), Josh Brolin (Thanos) y los mencionados Diesel y Ruffalo.