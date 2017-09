Rápido y Furisos es una de las franquicias más exitosas del cine en la actualidad. Todavía quedan unas cuantas historias más por contar sobre Dominic Toretto (Vin Diesel) y compañía. Sin ir más lejos, la octava entrega de la saga consiguió recaudar más de mil millones de dólares en todo el mundo y su secuela Fast & Furious 9 será una realidad en el futuro. No obstante, una de sus actrices más veteranas podría no regresar en la novena entrega de la franquicia.





Michelle Rodriguez, quien interpreta a Letty en las películas, mostró públicamente su descontento con la saga por no darle más protagonismo a sus personajes femeninos. "Espero que decidan mostrar algo de amor a las mujeres de la franquicia en la próxima. O quizá tenga que decir adiós a una querida saga", afirmó la intérprete. No obstante, parece que no todo está perdido, pues la actriz reconoce que uno de sus compañeros de reparto podría conseguir que regrese.





"Estoy segura de que él me convencerá", declaró Rodriguez en THR sobre Vin Diesel, quien también ejerce como productor de la saga. La actriz también reconoció que él y su amigo en la vida real está de acuerdo con sus críticas y que nunca ha sido parte del problema. "Sí, estás ahí para entretener a la gente, pero cuando estás en esa escala también tienes una responsabilidad. No aceptaré nada más y Vin no aceptará nada más. Él lo sabe", concluyó.





Todavía se desconocen los detalles de Rápido y furioso 9 y el director o directora que se colocará detrás de las cámaras para llevar la nueva entrega a la gran pantalla. No obstante, sí está confirmada su fecha de estreno: 19 de abril de 2019.