Víctor Heredia: "En mi carrera hubo una ética y me siento orgulloso de haberla defendido"

El cantautor Víctor Heredia confesó haber sentido "un orgullo muy especial" al ser ovacionado de pie por todos sus colegas de distintos estilos musicales cuando le entregaron el Premio Gardel a la Trayectoria en reconocimiento a sus 50 años con la música.



"Uno se emociona. Creo que los años ayudan un poco a sensibilizar ese tipo de situaciones pero también se siente un orgullo muy especial porque creo que durante todos estos años, más allá de algunos éxitos y de la convocatoria, en la carrera hubo una ética y me siento orgulloso de haberla defendido", dijo el músico, de 70 años.



En una nota con el programa "Mucho Por Hacer", que sale al aire por la FM UB 90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, Víctor Heredia enfatizó: "Para mí, eso es más importante que cualquier otra cosa. Y creo que en esa ovación, con todos los compañeros de pie en la sala, más allá de lo que significo como artista, lo que estaban aplaudiendo era esa ética".



Meses atrás, Víctor Heredia cantó en el estadio Monumental junto a uno de los grupos rockeros más convocantes, La Beriso, con quienes ya había compartido la grabación de la enérgica versión que la banda de Rolo Sartorio hizo del clásico "Sobreviviendo".



"Un día mi hija me dijo '¿viste, papá, la cantidad de visitas que tenés con el video? '¿Qué video?', le dije. '¡El que hiciste con La Beriso!'. Y ahí lo buscó, me lo mostró y cuando vi que tenía más de 18 millones de entradas dije '¿cómo???' No lo podía creer...", recordó en la nota con MPH.



"Pero, bueno –remarcó- una cosa es ver eso y otra cosa después es enfrentarse a 55 mil personas ovacionando y cantando tu canción. Es muy fuerte, muy fuerte. Sobre todo porque son mocosos, son todos pibes".



"En su momento con el disco en el que salió 'Sobreviviendo' habíamos tenido que hacer como 16 Luna Parks y un Ferro Carril Oeste, pero lo de esta época me sorprendió mucho porque, claro, uno ya tiene otra disposición para el escenario", reflexionó.



Consultado sobre el momento en que compuso ese tema, recordó: "Me estuvo dando vueltas en la cabeza un tiempo. Son canciones que no te salen de un tirón. Son canciones que uno las corrige, les pone, les quita, les agrega, porque sentís que estás frente a una expresión importante de tu espíritu, sobre todo tratándose de una canción como ésta que menciona tanto sobre lo que nos pasa a los seres humanos con la pérdida de la paz".



"'Sobreviviendo' me volvió a conectar con un mundo joven y creo que desde lo que digo los chicos están de acuerdo también en que hay que cambiar un montón de cosas", destacó.



Pese a que los 50 años con la música que celebra en este 2017 comenzaron en 1967 cuando fue elegido Revelación en el Festival de Cosquín, el encuentro folklórico más tradicional y famoso del país, Víctor Heredia confiesa que nunca se sintió un músico de ese género.



"Yo aparecí cantando en el festival de Cosquín de casualidad, porque no tenía muchas canciones folklóricas en mi repertorio. Pero la invitación era muy generosa, la acepté y canté algo que me parecía que estaba más ligado al folklore que otra cosa", rememoró al citar "Para cobrar altura", una zamba que compuso a los 15 años y con la que se consagró como Revelación.



Y añadió: "Yo grabé un disco de folklore, pero no me sentía cómodo cantando ese tipo de canciones porque ya tenía mis temas que tenían otro gusto, otro sabor, otra propuesta musical, otra mirada, entre ellas 'El Viejo Matías'. Con el tiempo la gente comenzó a descubrirme como autor y compositor urbano, una mezcla entre el pop, el beat y el folklore".