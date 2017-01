Verónica Lozano vuelve con todo

Verónica Lozano concretará un nuevo paso como animadora televisiva a casi dos décadas de su primera experiencia, al conducir a partir de este lunes "Cortá por Lozano", nueva apuesta vespertina de Telefe desde un trajinado formato de magazine y panelistas, pero en el que ella avisó que "el diferencial se marca en el modo de contar".



"La idea es que en el programa entre todo: Actualidad, el humor, el espectáculo a partir de mucho material e invitados, pero es evidente que el formato se irá definiendo a medida que vaya caminando", apuntó Lozano durante una entrevista con Télam.



Tras un 2016 con poca pantalla tras una década compartiendo con Leo Montero las mañanas de "AM", la también psicóloga, modelo y actriz aseguró que "lo que me halaga mucho es seguir contratada por el canal".



"Lo siento como un mimo y como una apuesta a mi persona", subrayó la bahiense, de 46 años, que está casada con el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez junto a quien procreó a Antonia, de 7 años.



"Cortá por Lozano", se emitirá de 17.30 a 18.30 y es una de las cartas a las que apelará la señal de las pelotitas para imponerse en el rating de la tarde, un segmento donde suele padecer la grilla de su competidor, El Trece.



Apelará a un menú con entrevistas, sketches, notas de servicio, el seguimiento del "reality" "Despedida de solteros" y unas singulares sesiones de terapia donde Lozano "atenderá" a famosos invitados.



La conductora estará acompañada por un panel integrado por Mauro Szeta (información judicial y policial), Paola Juárez (análisis político), Liliana Lopez Foresi (actualidad), Agustina Kämpfer y Connie Ansaldi.



A la espera de definir si Roberto Funes Ugarte se suma al grupo para encargarse de la información sobre espectáculos, Lozano aspiró a que los participantes "puedan interactuar desde la mirada de cada y desde el humor".



Capaz de reflexionar en torno a su rol y el de sus acompañantes de cara a la nueva aventura, la animadora que en radio trabajó con Juan Castro y Daniel Tognetti, sostuvo que "creo en el laburo en equipo y quiero que todos brillen".



Pero inmediatamente y apelando a la ironía que es parte de su marca registrada, deslizó que "a medida que el grupo se va conformando, descubrís al que te rema cualquier cosa y también al que nunca te ayuda a levantar la mesa".



Télam: ¿Cómo vive el hecho de cargar con toda la responsabilidad de conducir?

Verónica Lozano: Estar sola en el sentido de la conducción me genera, por lo menos dos sensaciones, me da cagazo y me gratifica.



T: ¿Qué le pareció cuándo le ofrecieron comandar este tipo de magazine?

VL: Me pareció bien porque las conversaciones con el canal siempre tuvieron que ver con este formato. Y a mí me gusta la posibilidad de distendernos sin tener que estar tan pendientes de la actualidad ni tener que competir con "Intrusos...".



T: En el contexto de un estilo de programa tan esquematizado ¿Cree que encontrará maneras de expresar su impronta?

VL: Espero que sí. Yo tengo una manera de decodificar y una tendencia al humor. Sin duda me lo tomaré a risa si hablo de Fede Bal pero me pongo seria para, por ejemplo, referirme a las inundaciones.



T: ¿Es televidente de este tipo de programas?

VL: Yo te juro que veo todo y cuando estoy viendo televisión también miro el rating. Me gustan los números de rating que para son mí como el casino pero también como un GPS porque termina siendo lo que marca el rumbo y la continuidad de un programa.



T: ¿Esa es una presión a la que se acostumbró con tantos años en pantalla?

VL: Soy conciente del contexto, laburo con todo y, a la vez, descanso en mi equipo.



T: ¿Qué otras cosas le gusta ver?

VL: También me gusta ver series en Netflix, pero no me voy a hacer la intelectual (risas).



T: Además de la televisión ¿sigue adelante con su proyecto de moda?

VL: Sigo haciendo la ropa con Natalia Antolín y ya tengo armada la colección de invierno porque haciendo eso vivo otro ritmo, otra tranquilidad, otra música, otro tempo.



T: ¿Diseña a partir de un tipo de prenda que usted usaría?

VL: ¡Claro! Es toda ropa que yo usaría como concepto y la idea es que con la sapiencia de Natalia esa prenda pueda adaptarse a los distintos cuerpos para estar linda y sexy.



T: ¿Es otro modo de establecer un vínculo con otras mujeres?

VL: Siento que conecto con las mujeres. Genero una empatía en lugar de una cosa de rivalidad.