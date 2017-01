Venezuela censuró una película de un "héroe chavista"

Tráiler de El Inca, una película censurada por Venezuela

Sin haberla visto, el juez venezolano Salvador Mata García ha ordenado censurar la película «El Inca», basada en la vida del boxeador venezolano Edwin Valero, un héroe de la revolución chavista que el propio Hugo Chávez ensalzó como un ejemplo del deporte nacional antes de que se suicidara en 2010.El juez de menores Mata García dictó la medida cautelar mediante «oficio» a mediados de diciembre pasado, en el «marco de un amparo constitucional introducido por los familiares de Edwin 'El Inca' Valero alegando que con la proyección de la película se atentaría contra su honor y su vida privada».La película se estrenó en las salas de Caracas y las principales ciudades del país el 25 de noviembre pasado y en solo tres semanas ya estaba entre las más taquilleras.Pero el juez frenó el ascenso de la obra del cineasta Ignacio Castillo al ordenar que suspendieran la proyección de la película en todas las salas y confiscaran todo el material fílmico, sus copias, y prohibió todo tipo de publicidad e información en los medios de comunicación y por internet.Seguidor de Hugo Chávez«Fueron cuatro medidas agresivas contra la película», cuenta consternado a ABC el cineasta Ignacio Castillo. «No tiene ningún trasfondo político a pesar de que el boxeador era un ídolo chavista y llevaba un tatuaje de la cara de Chávez en su pecho».El director de «El Inca» ha recurrido a la medida judicial y espera que en los próximos días el juez revoque la prohibición después de comprobar que no hay ninguna imagen que pueda causar daños psicológicos a los niños. Además es una película tipo «C» no apta para los menores de edad.Violencia machistaEl cineasta Ignacio Castillo nació en Caracas hace 34 años. El Inca es su segunda realización. Es la «historia de amor» del boxeador con su esposa, con la que tuvo dos hijos. «A través de esta trágica historia de amor se plantea y somete al debate público la violencia 'intrafamiliar', un grave problema en el país».El venezolano Edwin «El Inca» Valero fue dos veces campeón mundial en las categorías de peso ligero y super pluma entre 2006 y 2010. El famoso Oscar de la Hoya fue el padrino de su carrera que desarrollo entre Tokyo y Los Angeles. El campeón se retiró invicto tras haber protagonizado en el cuadrilátero 27 peleas, de las cuales las 17 primeras las consiguió por KO.Presunto asesino de su mujerEl boxeador fue la gloria del chavismo. Murió de manera violenta, a los 28 años de edad en abril del 2010 ahorcado en la prisión tras haber asesinado presuntamente a su joven esposa. El comandante, hasta ese suceso, lo utilizaba para hacer propaganda de sus triunfos en el cuadrilátero en su programa «Aló Presidente».Ignacio Castillo dedicó tres años para investigar la vida del boxeador y escribir el guión junto a la española-venezolana Ada Hernández. Habló siete horas con la madre del Inca y con todo el entorno familiar y profesional. «Me interesó su historia y saber por qué murió en esas condiciones trágicas. Soy muy respetuoso con su vida e invito a su familia y al juez que la vean».El cineasta se siente frustrado. Y no es para menos. Su producción y financiación es totalmente independiente: «La película ha costado casi un millón de dólares con créditos y aportes de empresas privadas».Los primeros en rechazar la película sobre el auge y caída del controvertido boxeador fueron sus familiares. El protagonista del Inca es el actor venezolano Alexander Letterni, junto a la actriz Scarlett Jaimes en el papel de su esposa.El cineasta Castillo confía en que se hará justicia con su película sobre El Inca, cuya única pelea que perdió fue contra sí mismo.