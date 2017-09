Varios finales para evitar filtraciones

«Juego de Tronos» rodará múltiples versiones del final de la temporada ocho para tratar de evitar fugas, según el director de programación de HBO, Casey Bloyds. «Sé que van a grabar varias versiones para que nadie realmente sepa lo que pasa», explicó Bloys en una conferencia en el Bethlehem's Moravian College.



«Tienes que hacer eso en una serie larga. Porque cuando estás rodando algo, la gente lo sabe. Así que van a rodar múltiples versiones para que no haya una respuesta definitiva hasta el final». De esta manera, incluso los actores de «Juego de Tronos» tendrán que ver el episodio final para ver cuál es el destino de sus personajes.



Este no sería el único caso, otros programas de éxito como «Breaking Bad», de AMC, o «Los Soprano», también de HBO, mantuvieron sus finales en secreto gracias a tener finales diferentes.



«Los finales son duros», dijo Bloyds. «Si piensas en 'Seinfeld', si piensas en 'Los Soprano', si piensas en 'Breaking Bad', todo el mundo tiene una opinión sobre cómo una serie debería terminar».



Sobre ese final de «Los Soprano», Bloys dijo que todavía no sabe con certeza qué le pasó a Tony. «Lo interesante de 'Los Soprano' fue que te hizo pensar», dijo. «Todos tuvieron su propia versión de ella. Creo que probablemente le dispararon, pero no creo que David Chase (el creador de la serie) realmente le haya dicho a nadie lo que realmente pasó en su mente».