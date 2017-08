"Valerian y la ciudad de los mil planetas", un viaje a un futuro "colorido y alocado"

El cineasta y productor francés Luc Besson, conocido en el mundo por filmes como "Nikita", "El perfecto asesino" y "El quinto elemento", estrenará el jueves próximo en Argentina su película "Valerian y la ciudad de los mil planetas", una superproducción de acción y ciencia ficción en 3D, dueña de un gran despliegue visual y basada en un cómic de los años '60 que narra una historia de amor en un futuro "colorido y alocado", plagado de extraterrestres.





La nueva película de Besson, basada en la historieta de ciencia ficción "Valérian y Laureline", del francés Pierre Christin, que vendió 10 millones de copias y fue traducida a 21 idiomas desde su publicación en 1967, está protagonizada por Dane DeHaan y la modelo Cara Delevingne , en los roles de Valerian y Laureline, dos agentes especiales que se encargan de mantener el orden en el universo.





"La ciudad de los mil planetas de la película es una estación espacial donde conviven miles de especies de alienígenas diferentes, como ocurre en cualquier ciudad cosmopolita del mundo donde queremos convivir en paz", afirmó en una entrevista con la agencia Télam el director francés, que también trabajo con estrellas como Ethan Hawke, Clive Owen y la cantante Rihanna





"Si convivir con 8.000 extraterrestres puede ser posible en una película, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros y superar todos los problemas de intolerancia frente a la inmigración y a nuestras diferencias de raza, idioma y religión?", se preguntó el cineasta en relación a uno de los temas que recorre su filme: la diversidad de especies de seres vivientes en un universo de fantasía.





"Valerian y la ciudad de los mil planetas" es un proyecto que le demandó a Besson casi una década de trabajo, que marca su regreso al mundo de la ciencia ficción, 20 años después de dirigir "El quinto elemento", una ópera espacial con Bruce Willis y Milla Jocovich, y confirma su interés por el género de la ciencia ficción, sobre todo después de "Lucy", película que fue éxito de taquilla en todo el mundo en 2014.





El filme, que tiene un despliegue de efectos especiales e imágenes en 3D que lo hacen visualmente espectacular, le demandó a Besson "nueve años de arduo trabajo. Fue un viaje muy complicado en el que tuve que lidiar con los grandes estudios. Es como estar jugando en tercera división y llegar a la final. Pero creo que algo bueno debo tener entre manos, porque en Hollywood no están muy contentos de verme llegar a los cines".





-¿Cómo llegó desde su primera película, que abordaba un futuro apocalíptico en blanco y negro, con total ascetismo visual, a una película tan espectacular como "Valerian", con tanto diseño de producción, grandilocuencia y barroquismo?

-Uno no es la misma persona cuando tiene 20, 30 o 35 años. En 1986, cuando hice "El último combate", tenía apenas 19 años y mi experiencia de vida era casi nula. Dos años antes había escuchado en la radio que existían en el mundo suficientes bombas atómicas como para hacer explotar 80 veces nuestro planeta. Y uno tiene 17 años, escucha eso y se pregunta qué pasa con el mundo adulto. No entendía el concepto de tener el poder de destruir 80 veces el planeta en el que me pusieron cuando nací. En cierta forma me sentía oscuro por dentro y mi primera película es un reflejo de eso.