Valentina Zenere, la mala de Soy Luna, sueña con ganar un Oscar

Como si se tratase de una superheroína, Valentina Zenere comparte su vida con Ámbar, el personaje de "chica mala" que interpreta en la serie de Disney Channel Soy Luna, y que la catapultó a la fama de un confín a otro del planeta. Este fenómeno televisivo se ve en España, Latinoamérica, Estados Unidos y toda Europa, y su fama se extiende también a Groenlandia e incluso a las islas Feroe.

–Soy Luna se convirtió en el nuevo fenómeno de Disney. ¿Es fácil asimilar la fama a los 19 años?

–Yo siempre digo que no me siento famosa. De hecho, el término en sí me parece un poco relativo. Todo lo que me sucede es una consecuencia de hacer lo que amo.

–¿Te reconocen por la calle en muchos países?

–Sí, me reconocen. Es lindo encontrarme con personas de diferentes países. Ya estoy acostumbrada y lo tomo como un encuentro con nuestro público.

–¿Cómo reaccionaste cuando te dijeron que ibas a convertirte en una nueva chica Disney?

–No lo podía creer. Estaba demasiado feliz. Era lo que yo quería, lo que venía esperando. Me fui dando cuenta de lo grande que es Disney estando ya dentro. Y es increíble, es un sueño hecho realidad. Creo que todavía no soy del todo consciente de lo que me está pasando y eso me gusta.

–¿En qué cambió tu vida?

–Principalmente en que tengo menos tiempo libre. [Se ríe]. Mi vida sigue igual que siempre, mis amigos son los mismos y la gente que me rodea también. Todos ellos, incluida mi familia, me apoyan al ciento por ciento en mi carrera. Eso me permite tener los pies en la tierra.

–¿Desde muy chica tenías claro que querías ser actriz?

–Desde siempre. No recuerdo el momento exacto en el que dije que quería ser actriz. Siento que nací diciéndolo. Estudio desde los 6 años. Siempre tuve claro lo que quería ser.

–¿Tus padres a qué se dedican? ¿De quién heredaste tu pasión por el mundo del espectáculo?

–No sé de quién heredé esta pasión por la actuación. Porque mis padres no tienen nada que ver con este mundo. Mi madre es abogada y mi padre, empresario. Lo cierto es que a mi papá le encanta cantar y es un fanático de la música. Nunca se animó a mostrarlo, por eso siempre me apoya para que haga todo lo que me hace feliz. De ahí debo haber sacado la pasión por este mundo.

–¿Tenés alguna meta?

–Ganar un Oscar. Soy una chica con metas altas. [Se ríe]. Ojalá logre llegar a Hollywood. Sería ideal.

–Tenés más de dos millones de seguidores en Instagram y cerca de trescientos mil en Twitter. ¿Qué creés que es lo que más gusta de vos a tus seguidores?

–Creo que lo auténtica que soy. Me gusta mostrarme en mis redes sociales tal cual soy. Intento generar una relación real con ellos. Ya me conocen. Saben que soy muy torpe, que amo el chocolate y las flores. Y así mil cosas.

–Tu papel en Soy Luna es el de una chica competitiva, caprichosa y apasionada por la moda. ¿Hay algo en lo que te identifiques con ella?

–A las dos nos gusta mucho la moda. Y a mí, al igual que a ella, me cuesta mostrar mis sentimientos. Pero la verdad es que me gusta todo de ella. Es muy manipuladora y muy mentirosa, tiene una relación especial con cada persona porque sabe qué decir o hacer para que esa persona la siga. De mí también tiene algunas cosas, como mover el pelo cuando baila o patina, despeinarse las cejas e intentar estar siempre impecable.

–¿Es fácil interpretar a la mala de la historia?

–Sí y no. Ámbar en sí es un desafío constante. Pero la amo tanto que ya forma parte de mí. Crecemos juntas.

–¿Sabías patinar antes de que empezara la serie?

–Yo creí que sabía y después me di cuenta de que no sabía nada. Fue un tremendo desafío, sobre todo porque Ámbar es la reina de la pista y tuve que llegar a serlo en seis meses. Pero tenemos unos excelentes coachs de patinaje y de coreografía.

–Tini Stoessel, protagonista de otro gran fenómeno Disney como Violetta, ¿te dio algún consejo?

–Ella es una muy buena persona. En alguna ocasión hemos hablado sobre nuestro trabajo. Es bueno saber que cuento con alguien que ya ha vivido todo esto. Tiene muchísima experiencia y me gusta mucho lo que hace.

–¿Qué significa para vos que te comparen con ella?

–¡No sabía que me comparaban! Pero me gusta porque a mí me parece una artista muy buena.

–¿Cómo lleva tu novio tu imparable fama?

–No tengo novio.

–Cuándo dejás de ser Ámbar, ¿cómo te gusta vestirte?

–De negro, un poco roquera. Me encanta el cuero.

–¿Cómo te definirías?

–Honesta, transparente y sensible. Muy apasionada.

Fuente: Revista Hola