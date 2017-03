El final de 'Harry Potter' fue un momento muy triste para todos los fans. Tras 10 años y 8 películas, suponía el final de una de las sagas más exitosas de la historia del cine. Para Rupert Grint, quien interpretó a Ron Weasley, supuso un palo muy importante. En una entrevista concedida a Entertainment Weekly el actor ha confesado que estuvo a punto de dejar la interpretación y necesitó un tiempo para evadirse de todo aquello.

"Cuando comencé a actuar, no era algo a lo que aspirara a dedicarme. Hice obras de teatro en el colegio y cosas de ese estilo, pero no era algo con lo que soñara. Disfrutaba actuando, pero me preguntaba si era realmente lo que quería hacer. Necesitaba vivir un poco. Al estar en un ambiente de adultos en una edad tan temprana, fue agradable salir de ello y no tener ningún tipo de compromiso. Ser un poco más libre".

Tras unos años de pausa, Rupert Grint ha vuelto a la interpretación con 'Snatch', serie de televisión basada en la exitosa película de Guy Ritchie 'Snatch: Cerdos y Diamantes'. Se estrenará el próximo 16 de marzo y contará con 10 episodios.