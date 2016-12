Una semana de maratones de series para terminar el año

El canal AMC presentará una semana de maratones de sus series originales "Animal Kingdom", "Into the Badlands", "Humans", "Fear the Walking Dead" y "Comic Book Men", para que los fanáticos puedan ponerse al día antes de los regresos y estrenos de 2017.



La modalidad de "binge watching", mirar de una sentada una gran cantidad de capítulos de una serie, tan habitual desde la existencia de las plataformas de videos por streaming como Netflix, de AMC comenzará el lunes y martes a las 18 con la primera temporada de "Animal Kingdom".



A partir de las 18 del miércoles y jueves podrá verse la segunda temporada de "Fear the Walking Dead", el viernes a la misma hora se verá la primera temporada de "Into the Badlands", mientras que el sábado y domingo se emitirán respectivamente la primera temporada de "Humans" y la cuarta de "Comic Book Men".