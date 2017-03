"Una segunda temporada te permite desplegar el personaje"

"El Marginal", la serie de Underground, recibirá el lunes el premio Nuevas Miradas a la TV de calidad, organizado por la Universidad Nacional de Quilmes, y su protagonista Juan Minujín calificó a su protagónico en la serie como "un personaje alejado de la construcción del héroe clásico", mientras aguarda para retomar el rodaje del filme "Los que aman, odian", de Alejandro Maci y graba la segunda parte de "Loco por vos", que cerca de mediados de año se emitirá por Telefé



La potente serie producida por Underground, surgida del plan de fomento estatal a las ficciones, fue emitida por la Televisión Pública los jueves, entre el 2 de junio y el 8 de septiembre pasados, con la proyección del último capítulo en Tecnópolis junto a los actores y más de 1000 fans.



"El Marginal", que recibirá el lunes una nueva distinción, se centra en los avatares de su personaje, el ex-policía Miguel Palacios, infiltrado en el universo carcelario como Pastor Vega, un gran trabajo de Minujín.



Los episodios de la serie alcanzaron un promedio de 2.9 puntos de rating, cifra infrecuente en esa pantalla, con un pico de 6.1 puntos el 1 de septiembre, integra el catálogo de Netflix y todavía sigue encendiendo fervores a través de las redes sociales, mientras que aguarda la confirmación de su segunda parte, por la cual la productora Underground ya entabló conversaciones con la plataforma número uno de contenidos audiovisuales.



Un elenco de antecedentes y lauros, como el Gran Premio de la Competencia Oficial del Festival Series Manía en París con un jurado presidido por el creador de Los Soprano, David Chase, auguran esta segunda temporada que, si bien no fue anunciada oficialmente todavía, va adelantándose mediante comentarios o publicaciones.



Como el caso del posteo de Martín Ortega, integrante del equipo de producción de Underground, del 13 de enero que citó las palabras de su hermano Sebastián durante la entrega de los premios Tato que anunciaba El Marginal 2, pero sembró la inquietud de si se tratará de una precuela o de una secuela, aviso vía redes también realizado por Nicolás Furtado, el actor que encarnó a "Diosito", en la historia.



Télam habló con Juan Minujín en un alto en las grabaciones de otra segunda parte, la de "Loco por vos" (Telefé), adaptación argentina de la serie estadounidense "Mad about you, donde hace pareja con Julieta Zylberberg .



¿Cómo recibe una nueva distinción para "El Marginal"?

Con mucha alegría, estoy agradecido, pero no podré estar en la entrega, estoy con las grabaciones de la segunda temporada de la sitcom hasta el 15 abril.



¿Hay un antes y un después de su personaje en la serie de Underground?

Fue un personaje divino, lo guardo en el corazón, ojalá haya una segunda temporada, los productores pueden asegurar eso. Pastor tiene todo un mundo, más que un infiltrado dentro de un penal, un ser arrojado a un universo extraño, donde debe comportarse como alguien diferente para sobrevivir, está alejado de la construcción de un héroe clásico.



¿En televisión, las segundas partes son buenas?

Trabajar en dos temporadas te permite pasear al personaje por muchos más lugares, vas construyendo a otro paso, con otro ritmo y es interesante lo que sucede con la gente que va siguiéndote.



¿El desarrollo de un personaje en más de una temporada se emparenta con el teatro?

No, sobre el escenario siempre repetís lo mismo, en cambio con el paso de las temporadas en televisión, lográs desplegar un personaje.



¿Qué le atrae de la criatura que interpreta en la comedia televisiva?

Estoy agradecido al poder explorar un arco artístico muy amplio en la televisión: en "El Marginal", trabajé un ser muy para adentro, opaco, sin nada que perder y venía de componer a Segundo en "Viuda e hijos del rock and roll", ambas de Underground, bien en clave de humor. Pablo (su rol en "Loco por vos") se mueve en el registro de una comedia blanca, bien familiar. En la adaptación nacional, desde la actuación priorizamos la cercanía con el público, respetar la idiosincrasia, los colores locales, algo que genera gran identificación. Recibo frecuentes comentarios en la línea de: 'Lo mismo me pasa con mi pareja, o novia'.



¿Hay novedades en la serie?

La primera temporada terminó con la incertidumbre de saber si Nati (Zylberberg) estaba embarazada o no, algo que ahora se confirma y habrá un segundo capítulo divertidísimo con el tema, mi personaje es muy neurótico y el tema de la paternidad acentúa, marca mucho la cuestión. Ana Katz se incorpora como mi hermana, mientras que Victoria Onetto será Josefina, su novia.



¿Está muy tomado por el cine?

Lo disfruto mucho. En dos semanas terminaré el rodaje de "Los que aman, odian" , una adaptación del policial de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares de 1946, dirigido por Alejandro Maci, con Guillermo Francella y Luisana Lopilato. La filmación debió suspenderse por la enfermedad del hijo de Luisana, quien viajó a Los Angeles. Por suerte ahora está bien y retomaré un rol interesante: soy Enrique Atuel, su amante, quien a la vez es el prometido de Emilia, su hermana, interpretada por Justina Bustos, todo ambientado en la década del 40.



Y parece que en junio se estrenará "Zama", de Lucrecia Martel, que también es una transposición de la novela de Antonio Di Benedetto ambientada en el siglo XVIII, producida por los hermanos Almodóvar, con Lola Dueñas, Rafael Spregelburd, Daniel Veronese y Vando Villamil.